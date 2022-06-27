Kayseri 1. Amatör Küme: Play-Off eşleşmeleri belli oldu

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Kayseri 1. Amatör Küme’de 20212022 futbol sezonu grup maçları tamamlandı. PlayOff oynayacak takımlar belli oldu.



Kayseri 1. Amatör Küme’de 20212022 sezonu tamamlandı. 6 grupta 53 takımın kıyasıya mücadele ettiği 1. Amatör Küme’de 12 takım, adını PlayOff’a yazdırdı. 1. Amatör Küme’de A Grubunda; Gazi Osman Paşaspor, Kayseri Simya Koleji, B Grubunda; Yerköyspor, Kocasinan Gençlikspor, C Grubunda; Sungur Futbol Kulübü, Argıncıkspor, D Grubunda; Anadolu Yıldızları, Erkiletspor, E Grubunda; Makfit, Kocasinan Yemlihaspor ve F Grubunda; Erciyesgücü ile Akkışla Gençlikspor takımları PlayOff'a yükselen takımlar oldular.



Kayseri 1. Amatör Küme PlayOff eşleşmeleri şu şekilde oldu:



Gazi Osman PaşasporAkkışla Gençlikspor



Kayseri Simya KolejiErciyesgücü



YerköysporKocasinan Yemlihaspor



Kocasinan GençliksporMakfit



Sungur Futbol KulübüErkiletspor



Anadolu YıldızlarıArgıncıkspor



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