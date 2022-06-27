Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Kayseri Simya Koleji: 5 - Güneşli Gençlikspor:0

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Güneşli Gençlikspor’u farklı mağlup ederek PlayOff oynamaya hak kazandı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Erol Eroğlu, Mehmet Samet Arpacıktaş, Kazım Enes Cona
Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Kadir Yılmaz, Yasin Dumlu, Umut Akyol, Halil Eren, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, (Dk.65 Deniz Karavelioğlu), Tahsin Erarslan
Güneşli Gençlikspor: Anıl Demiral, Rıfat Demirbilek, Kerim Kudak, Mert Hakan, Şükrü Yargılı, Furkan Özkara, Evren Özer, Gazi Öztürk, Erhan Altuntaş, Mahmut Kural, Yüksel Çağlıkasap
Goller: Tahsin Erarslan (2), Kadir Aras (2), Deniz Karavelioğlu (Kayseri Simya Koleji)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.