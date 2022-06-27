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Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanık: Önce onları sonra da kendimi bıçakladım

DHA

Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanık: Önce onları sonra da kendimi bıçakladım


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Kocasinan ilçesinde, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren, aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan'ın, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Doğan, "Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık, kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım" dedi.
Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan´ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Yaralı Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaya Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kaya Doğan hakkında `çocuğu kasten öldürme´ suçundan 1 kez, `eşi kasten öldürme´ suçundan da 1 kez olmak üzere toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. 
DAVA BAŞLADI
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Doğan, ölen Hörmet Doğan'ın şikayetçi annesi ile ölen kız çocuğun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. 
GİZLİ OTURUM TALEBİ REDDEDİLDİ
Sanık avukatı duruşma öncesi söz alarak, davanın basına kapalı oturumda gerçekleştirilmesini istedi. Duruşma savcısı, sanık avukatının bu talebinin 'duruşmaların alenilik' ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle reddedilmesini istedi. Sanık avukatının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, bu talebi reddederek duruşmayı dinleyicilere açık şekilde yapılmasına karar verdi.
'KENDİMİ KAYBETTİM'
Olayda kendisini de boğazından yaraladığını, söz konusu yara nedeniyle konuşmakta zorlandığını ifade eden sanık Kaya Doğan, mahkemeye 5 sayfadan oluşan yazılı savunmasını verdi. Mahkeme başkanı tarafından savunması okunan Doğan, "Eşimin eski eşi ile konuşmalarını gördüm. Neden, onunla görüştüğünü sordum. 'Çocuğu götüreceğim' dedi. Tartıştık. 'İzin vermezsen, seninle boşanırım. Polisi ararım' dedi. Bana sürekli hakaret etti. Evden gitmek istedi. Ben de engel olmak için bıçağımı çıkardım. Kesinlikle amacım ona ve kızına zarar vermek değildi. Bıçağı bir anlık sinirle rast gele salladım. Amacım asla kızına zarar vermek değildi. Çocuk kucağında olunca bıçak ona da değdi. Olay bir anlık sinir ile kendimi kaybetmem sonucu oldu. Eşimi yaraladıktan sonra kendimi de yaraladım. Ben eşimi ve üvey evladımı seviyordum. Her şey bir anda eşimin bana hakaret etmesi sonucu oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum" ifadelerini kullandı.
Ölen Hörmet Doğan'ın annesi ile 1.5 yaşındaki Yasemin'in babası O.S. sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.
İki tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-06-27 20:54:35

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