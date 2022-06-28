Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Talas Denizspor: 8 - Döğerspor: 2

Kayseri 1. Amatör Küme D grubu maçında Talas Denizspor ile Döğerspor karşılaştı. 10 golün atıldığı maçta 3 puanı Talas Denizspor kazandı.

Erkilet stadındaki maçta prestij için mücadele eden iki takımın maçında 10 gol vardı. Talas Denizspor, lige veda eden rakibi karşısında 3 puanı farklı kazandı. Rakibine karşı her iki yarıda attığı goller ile farkı giden Talas Denizspor, kalesinde 2 gol görmesine rağmen sahadan 82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Talas Denizspor 16 maçta 24 puan toplayarak ligi 5. sırada tamamladı. Döğerspor ise 10 puanda kalarak ligi 9. sırada tamamladı ve küme düşen ekiplerden birisi oldu.

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