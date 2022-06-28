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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor sağlık kontrolünden geçti

İHA

Kayserispor sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
20222023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Mustafa Pektemek, Cenk Gönen, Ethem Balcı, Nurettin Korkmaz, Hayrullah Erkip, Emin Can Uysal’ın da bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, özel bir hastanede kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti.

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