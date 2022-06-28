Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklara başlayan Yukatel Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Aralarında Mustafa Pektemek, Cenk Gönen, Hayrullah Erkip, EthemBalcı, Emin Can Uysal´ın da bulunduğu Kayserisporlu futbolcular, Acıbadem Kayseri Hastanesi'ne geldi. Futbolcuların burada kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapılarak kan değerlerine bakıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-06-28 10:27:35



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