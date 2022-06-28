Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off ve Play-Out programı belli oldu Bütün maçlar Pazar günü oynanacak

Kayseri Birinci Amatör Küme 20212022 sezonun ardından PlayOff ve PlayOut programı belli oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme A,B,C,D, E ve F gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play Off grubu kuraları çekildi. Kayseri Sümer Amatör evinde gerçekleştirilen kura çekiminde, birbiriyle eşleşen takımların maçlarını hangi saatte oynayacağı belli oldu. Kura çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF üyeleri, tertip komitesi üyeleri, kulüp başkanları, kulüp yöneticiler, antrenörler, takım kaptanları ve davetliler katıldı. Kura çekiminde konuşun Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, 12 takımın da başarılı bir sezon geçirdiğini ve gönüllerin şampiyonu olduğunu ifade ederek Süper Amatör Küme’ye yükselecek takımlara başarılar diledi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında PlayOff eşleşmeler, ve maç saatleri şu şekilde oldu;

03 Temmuz 2022 Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

11.00 Sungur FKErkiletspor

14.00 MakfitsporKocasinan Gençlikspor

17.00 ArgıncıksporAnadolu Yıldızları

03 Temmuz 2022 Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

11.00 Erciyesgücü FKKayseri Simya Koleji

14.00 Gazi Osman PaşasporAkkışla Gençlikspor

17.00 YerköysporKocasinan Yemlihaspor

PlayOut karşılaşmaları Vali Muammer Güler ve Develi İlçe Stadı’nda oynanacak. İşte PlayOut programı şu şekilde;

03 Temmuz 2022 Vali Muammer Güler Stadı

11.00 Anayurt FinalsporArgıncık esnafspor

17.00 Erciyes İdmangücüKayseri Göktürkspor

03 Temmuz 2022 Develi İlçe stadı

17.00 Develi ErciyessporDeveli 1954 Gençlikspor

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