Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off ve Play-Out programı belli oldu Bütün maçlar Pazar günü oynanacak

Kayseri Birinci Amatör Küme 20212022 sezonun ardından PlayOff ve PlayOut programı belli oldu.
Kayseri Birinci Amatör Küme A,B,C,D, E ve F gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play Off grubu kuraları çekildi. Kayseri Sümer Amatör evinde gerçekleştirilen kura çekiminde, birbiriyle eşleşen takımların maçlarını hangi saatte oynayacağı belli oldu. Kura çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF üyeleri, tertip komitesi üyeleri, kulüp başkanları, kulüp yöneticiler, antrenörler, takım kaptanları ve davetliler katıldı. Kura çekiminde konuşun Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, 12 takımın da başarılı bir sezon geçirdiğini ve gönüllerin şampiyonu olduğunu ifade ederek Süper Amatör Küme’ye yükselecek takımlara başarılar diledi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında PlayOff eşleşmeler, ve maç saatleri şu şekilde oldu;
03 Temmuz 2022 Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
11.00 Sungur FKErkiletspor
14.00 MakfitsporKocasinan Gençlikspor
17.00 ArgıncıksporAnadolu Yıldızları
03 Temmuz 2022 Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
11.00 Erciyesgücü FKKayseri Simya Koleji
14.00 Gazi Osman PaşasporAkkışla Gençlikspor
17.00 YerköysporKocasinan Yemlihaspor
PlayOut karşılaşmaları Vali Muammer Güler ve Develi İlçe Stadı’nda oynanacak. İşte PlayOut programı şu şekilde;
03 Temmuz 2022 Vali Muammer Güler Stadı
11.00 Anayurt FinalsporArgıncık esnafspor
17.00 Erciyes İdmangücüKayseri Göktürkspor
03 Temmuz 2022 Develi İlçe stadı
17.00 Develi ErciyessporDeveli 1954 Gençlikspor
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