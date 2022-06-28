Başkan Byüükkılıç: "Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Byüükkılıç: "Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz"

İHA

Başkan Byüükkılıç: "Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1331 Temmuz günleri arasında Avrupa’daki Türkleri Kayseri’de buluşturacaklarını belirterek, “Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Temmuz’da Kayseri rüzgârı estireceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa’da yaşayan gurbetçileri birlik ve beraberlik içerisinde, ticaretiyle, sanayisiyle, ekonomideki canlılığıyla, açık hava müzesi olan Kayseri’de buluşturmaya hazırlanıyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa’daki Türkler 1331 Temmuz Kayseri Buluşması’nın tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Aynı zamanda yurt dışındaki kardeşlerimizin hem sorunlarına eğilmek hem de onlarla tanışıp, paylaşma amacıyla çevre illerimiz dâhil olmak üzere girişimlerde bulunduk” dedi. Temmuz ayında Kayseri rüzgârı estireceklerini belirten Büyükkılıç, “Yapılacak etkinliklerle gerek kültürel, gerek sanat şölenleri, gerek üretim odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek. 15 Temmuz’u da içine alan bir döneme denk geldi, el ele, kol kola, gümbür gümbür bu çalışmaları yapacağız. Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Gastronomik çalışmalar yapacağız, sanatçılarımız etkinlikler yapacak, adeta Kayseri rüzgârı estireceğiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, buluşma çerçevesinde 13 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanı’nda saat:19.00’da Kayserili sanatçı Nuri Savruk’un, hemen ardından ünlü sanatçı Eypio’nun sahne alacağı iki ayrı konser düzenleneceğini söyledi. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, 13 Temmuz'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanlarını miniklerle buluşturacağını dile getirdi. Konserlerin de etkinlik boyunca devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, 14 Temmuz’da Gamze İleri ve Akın, 15 Temmuz’da İsmail Altunsaray, 16 Temmuz’da Tuğba Çimencan ve Yusuf Güney, 17 Temmuz’da Hop Dedik Ayhan, Umut Öztürk ve Mehmet Aydın ile Murat Kekilli, 18 Temmuz’da ise Ayşen Kaya ve Baha’nın sahne alacağını söyledi.
Etkinlik çerçevesinde gün boyu mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi birbirinden güzel faaliyetler gerçekleşecek. Ayrıca program akışlarında Kayseri’nin tarihi ve doğa güzelliklerinin yer aldığı kültür yolu gezileri de yapılacak. Başkan Büyükkılıç, hafta sonu etkinliklerinin devam ettiği Kayseri Kalesi’nin, şehrin göbeğinde adeta gerdanlık gibi dikkat çektiğini, amaçlarının birliğin, beraberliğin merkezi Kayseri’yi tanıtmak olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off ve Play-Out programı belli oldu Bütün maçlar Pazar günü oynanacak
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off ve Play-Out programı ...
Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Büyükşehirden belediye personeline 'KVKK' Semineri
YEREL HABERLER Büyükşehirden belediye personeline 'KVKK' Semineri
Yeni Fahri Av Müfettişleri görev için hazır
YEREL HABERLER Yeni Fahri Av Müfettişleri görev için hazır
Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Doğan: "Konut sektörü, Türkiye’de ekonominin lokomotif sektörü durumundadır" İBF Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Doğan: "Türkiye’de ev sahipliği oranlarının yükseltilmesi için alım gücünün de yükseltilmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Doğan: "Konut sektörü, Türkiye’de ekonominin ...
İsmail Okumuş FK Antrenörü Faruk Yıldız: "Herkes karakterine yakışanı oynadı”
YEREL HABERLER İsmail Okumuş FK Antrenörü Faruk Yıldız: "Herkes ...
Kayserispor sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayserispor sağlık kontrolünden geçti
Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı
Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Talas Denizspor: 8 - Döğerspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Talas Denizspor: 8 - ...
'Develi Gaceri' tescillendi
YEREL HABERLER 'Develi Gaceri' tescillendi
Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanık: Önce onları sonra da kendimi bıçakladım
YEREL HABERLER Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanık: ...
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Kayseri Simya Koleji: 5 - Güneşli Gençlikspor:0
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Kayseri Simya Koleji: ...
Kayseri 1. Amatör Küme: Play-Off eşleşmeleri belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme: Play-Off eşleşmeleri belli ...
MÜSİAD heyeti Anadolu'nun Ticaret Merkezi Kültepe'de
YEREL HABERLER MÜSİAD heyeti Anadolu'nun Ticaret Merkezi Kültepe'de
Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Esenspor: 3 - Yeni Kıranardıspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Esenspor: 3 - Yeni ...
Vali Çiçek: "Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var" Başkan Büyükkılıç: "Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık" KTB’de 'Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite' toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Vali Çiçek: "Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük ...
Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
YEREL HABERLER Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği
YEREL HABERLER Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği
Husumetlisini yaralayan eski belediye başkanının ev hapsi kaldırıldı
YEREL HABERLER Husumetlisini yaralayan eski belediye başkanının ev ...
Başkan Büyükkılıç, Anadolu’da ilk ve tek olan AR-GE Merkezi’ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Anadolu’da ilk ve tek olan AR-GE ...
Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
YEREL HABERLER Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
"Sebze fiyatları mahsul döneminden sonra düşecek"
YEREL HABERLER "Sebze fiyatları mahsul döneminden sonra düşecek"
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 - G. O. Paşaspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 - ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.