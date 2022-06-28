İbrahim Danacıoğlu Dünya Şampiyonası’na katılacak

Kayserili Kadir Danacıoğlu, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Kickboks Türkiye Şampiyonasında rakiplerini nakavtla yenerek Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kickboks Türkiye Şampiyonası 2027 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri'den Kadir Danacıoğlu da katılarak +91 kiloda Gençler Full Contact kategorisinde mücadele etti. Ringde rakiplerini tek tek nakavt eden ve dikkatleri üzerine çeken Danacıoğlu, İtalya'da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyleyen Kadir Danacıoglu; "Bana bu sevinci bu gururu yaşatan Hocam İbrahim Mortaş’a teşekkür ederim" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.