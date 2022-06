Başkan Büyükkılıç: “Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Kertmeler Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, kavşağı her yönü ile ‘dört dörtlük’ olarak nitelendirerek, “Kavşak düzenlememiz tamamlandı, şu anda trafiğe açıldı” dedi.

Kayseri’nin kent merkezindeki ulaşımını rahatlatmak, daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanarak ulaşıma açılan Şehit Furkan DoğanTalas Anayurt Raylı Sistem Hattı boyunca uzanan Hulusi Akar Bulvarı ve 15 Temmuz Caddesi üzerindeki Kertmeler Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. İncelemede, Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, “Şehit Furkan Doğan Yurdumuzla 15 Temmuz Caddemiz Talas güzergâhındaki, Hulusi Akar Bulvarı ve aynı zamanda bu raylı sistemin kesiştiği bölgedeki kavşak düzenlememiz tamamlandı, şu anda trafiğe açıldı” dedi.

Yaklaşık 6 aylık süren çalışma sonrasında bölgede çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını dile getiren Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir 6 aylık süren çalışma sonrasında bu bölgede çok önemli bir çalışmaya imza atıldı. Ben o açıdan önemli olan bu çalışmanın sonlanmasından dolayı ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızın daha konforlu, daha sağlıklı, kurallara uydukları zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacakları bir kavşakla şehrimizi buluşturduğumuzu onlarla da paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum.”

Büyükkılıç, her yönü ile ‘dört dörtlük’ olarak nitelediği kavşağın güzergâhının aynı zamanda Talas’taki Malatya Yolu’na bağlanan viyadüğe ulaşan ana arteri de kapsadığına vurgu yaparak, “Aynı zamanda bu güzergâh hatırlanacağı üzere Talas’ımızın güzergâhı içerisinde viyadüğe ve Malatya Yolu’na ulaşan ana arterimizi de içermektedir. Dolayısıyla gerçekten gelişen, büyüyen Talas’ımızın, 200 bine ulaşan nüfusu ile çok önemli olan kavşak, Yıldırım Beyazıt bölgesini de rahatlatacaktır. Her yönüyle dört dörtlük önemli bir kavşaktı. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

