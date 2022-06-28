Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi 4 Temmuz Pazartesi satışa sunulacak

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Yukatel Kayserispor, Süper Lig 20222023 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.



Yukatel Kayserispor Kulübü, Süper Lig 20212022 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışı başlatacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "YukatelKayserispor’umuzun Süper Lig 20222023 Sezonunda geçerli olacak kombine satışları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle başlıyor” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:

Kuzey Alt (Tüm Bloklar): 200 TL

Kuzey Üst (Tüm Bloklar): 300 TL

Batı Alt (ABFG Blok): 1000 TL

Batı Alt (EC Blok): 1500 TL

Batı Alt (D Blok): 2000 TL

Batı Alt (BF BlokBalkon): 1250 TL

Batı Alt (EC BlokBalkon): 2000 TL

Batı Alt (D BlokBalkon): 2500 TL

Doğu Alt (AG Blok): 500 TL

Doğu Alt (BF Blok): 800 TL

Doğu Alt (EC Blok): 1000 TL

Doğu Alt (D Blok): 1500 TL

Doğu Alt (D Blok Balkon): 1500 TL

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