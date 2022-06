Cumhuriyet Başsavcısı Akın’dan KGC’ye veda ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Balıkesir’e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne (KGC) veda ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, KGC Başkanı Metin Kösedağ ve KGC yönetim kurulu üyeleri katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Akın’ın Hizmet süresinde basın mensuplarıyla iyi bir diyalog içerisinde olduğunu söyleyen KGC Başkanı Metin Kösedağ, “Malumunuz 2017 yılında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Başsavcımız Abdulkadir Akın, hemen hemen 5 yılı geride bıraktı ve bu 5 yıl zarfında da medyayla her zaman iyi diyalog içerisinde oldu. Problemler yaşadığımız süre zarfı içerisinde de sürekli bizlere yardımcı oldu. Bu süre zarfı içerisinde de Kayseri’ye çok önemli hizmetleri oldu. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Balıkesir’de Türkiye’nin başka güzel bir memleketinde görevini ifa edecek. Bu anlamda da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde de başarılar diliyoruz” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da görev süresinde basın mensuplarını her zaman yanlarında gördüklerini söyleyerek, “Sizlere ve yeni yönetiminize başarılar diliyorum. Böyle bir tayin süreci yaşanınca hem hayırlı olsun hem de veda ziyaretini bir arada gerçekleştirmiş bulunduk. 5 yıldır Kayseri’deyiz ve 5 yıl önce geldiğimizde biraz daha FETÖ gibi bir terör örgütü karşımızdaydı. Ciddi anlamda da Kayseri’de soruşturmalar etkin bir şekilde yürütülüyordu ve biz de daha da etkinleştirmek için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bu süreçten bugüne kadar çalışmalarımızda basın mensuplarını hep yanımızda gördük. Hiçbir zaman şu yalan haber nerden çıktı gibi bir şeyle mücadele etmek zorunda kalmadım. Bundan da son derece memnunum. Ben kendi adıma söyleyeyim belki yapmayı istediğim her şeyi yapamadım ama bir hakim savcının yapmaması gereken bir şeyi yapmadığıma inanıyorum. Başkanımıza da duygu ve düşünceleri için teşekkür ediyorum. Yeni görev yerimizde de Kayseri’den gelen herkes bizim misafirimiz. Ben hepinize hoşça kalın diyorum. Hakkınızı helal edin. Dinimizde helalleşmek çok önemli ama adalet dağıtan bizler için çok daha önemli. Bu bakımdan da ben hakkım varsa helal ediyorum sizlere” ifadelerini kullandı.

