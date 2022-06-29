Başkan Büyükkılıç, ANDA Kayseri ekibini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri İl Temsilciliği üyelerini kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, ANDA Derneği Kayseri Temsilcisi Şevket Doğan ve ekibi, Başkan Büyükkılıç’a, derneklerince tamamen gönüllülük esasına dayanarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. ANDA dernek üyeleri, insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de yaptıklarını anlattı. Arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan ekip üyeleri, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek üyeleri ile tek tek tanışıp, fikir alışverişi yaptı. Ziyarette Anda gönüllüsü olan 11 yaşındaki Belinay Emre ile de tanışan Büyükkılıç, minik gönüllü ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret anısına ANDA üyeleri tarafından Başkan Büyükkılıç’a tablo hediye edildi.

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