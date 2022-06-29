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Uzmanından çocuklarıyla tatile çıkacak ailelere uyarı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz: “Özellikle kız çocukları ıslak mayo ile dolaşmamalı” “Güneş, bebeklere gölgede de zarar verebilir”

İHA

Uzmanından çocuklarıyla tatile çıkacak ailelere uyarı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz: “Özellikle kız çocukları ıslak mayo ile dolaşmamalı” “Güneş, bebeklere gölgede de zarar verebilir”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, çocuklarıyla tatil yapacak ailelere yaptığı uyarılarda, saat 10.0016.00 arasında güneşten sakınılması gerektiğini belirterek, “Özellikle kız çocukları ıslak mayo ile dolaşmamalı ve üstleri değiştirilmeli” dedi.
Güneşin özellikle küçük çocuklar için bazı tehlikeli sonuçları olabileceğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, “Çocuklarla tatil yapmak çok eğlenceli olsa da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Öncelikle yazın sıcaklarda güneşten korunmaları gerekiyor. Özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaşır. Bu saatlerde güneş altında uzun süre durmak çocuklarda güneş yanığı, güneş çarpması gibi istenmeyen sorunlara neden olabilir. Daha küçük çocuklarda ise isilik oluşabilir” dedi.

“Güneş, bebeklere gölgede de zarar verebilir”
Güneşin dik açıyla geldiği öğlen saatlerinde güneşten korunmak isteyenlerin ailelerin çocuklarını gölgede tutmaya çalıştığına dikkat çeken Dr. Yılmaz, “Bu saatler arasındaki ışınlar, gölgede de çocuklara zarar verebilir. Bu yüzden çocuklar gölgede bile olsa koruyucu güneş kremini belli aralıklarla da olsa kullanmak gerekiyor. Akşam saat 18.0019.00’den sonra güneş kremini biraz daha azaltabiliriz” diye konuştu. Dr. Yılmaz, halk arasında “Güneş kremi kullanılırsa D vitamini oluşmaz” gibi yanlış bir düşünce bulunduğuna işaret ederek “Etkinliğini azaltan bazı durumlar olmasına karşın genelde güneş kremlerinin D vitamini almasına büyük oranda engel olmuyor” dedi.

“Havuzdan sonra hemen duş alınmalı”
Dr. Yılmaz, özellikle kız çocuklarının havuzdan çıkınca mayolarının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yine güneşin dik geldiği zamanlarda özellikle havuza az girilmeli. Havuza girildikten sonra hemen kurulanmalı ve hemen duş alınmalı. Çünkü diğer çocuklardan kaynaklı oluşan mikroplar havuz suları ile çocuklara bulaşabilir ve özellikle ishal ve idrar yolları enfeksiyonuna neden olabilir. Bu yüzden hemen kurutulup temiz kıyafetler giydirilmeli” dedi.
6 aydan daha küçük bebeklerin havuza sokulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Yılmaz, “Deniz suyu çok daha temiz, tuzlu olduğu için çok daha güvenilir bir su. İlk 6 ay sadece denizle vakit geçirmeleri daha iyi olur. Ya da kendi tek özel kullanımlık havuzları olursa, bunların kullanılmasında bir sakınca yoktur” ifadelerini kullandı.

“6 aydan sonra bebeklere su verilmeli”
Yazın 3 yaşından büyük çocukların günde 4 12 bardak arası su tüketmeleri gerektiğini ve balık yağı alımının da önemli olduğunu söyleyen Dr. Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Yazın çocuklarımızda beslenme çok önemli özellikle de tatilde güneşin altında fazla vakit geçirileceği için, bebeklere de 6 ay sonrasında mutlaka su verilmesi gerekli. Eğer bebek 6 aydan küçükse ve yalnızca anne sütü alıyorsa ek olarak su vermeye gerek yok. Zira, annede sıcakta sık su içtiği için sütünde bebeği için yeterli miktarda su oluyor. İlk 6 ayda formül mama ile beslenen bebeklerde su takviyesi yapılabilir. 6 ay sonrasındaki bebeklerde de beslenmesine sulu gıdalar özellikle de yaz meyveleri aromalı meyve suları eklenebilir.”

“Çocuklar günde 12 bardak su içebilir”
3 yaşından büyük çocukların günlük 4 ile 12 bardak arasında su içebileceğini belirten Dr. Yılmaz “Örnek veriyorum 8 yaşındaki bir çocuk 12 bardak su içebilir. Bu şekilde bol miktarda su içilip mevsim meyvelerinden faydalanarak su ihtiyacını gidermesi çok iyi olur. Yazın beslenmesine de dikkat etmeliyiz. Bol enerji harcayan çocukların kemik ve kas dokusunu koruyacak protein, yağ açısından zengin balık, tavuk eti gibi besinleri bolca kullanabiliriz. Mevsimsel olarak balık yazın daha az bulunacağından balık yağı takviyeleri alınabilir. Ancak toplumda yazın balık yağı kullanılmaz diye bir yanlış düşünce var. Biz ailelere de yazın balık yağı alınabilir, sakıncası yok diyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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