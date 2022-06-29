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Protokol, çiftçilerin traktörlerine reflektör taktı Kayseri’de traktör kazalarını önlemek için jandarmanın çalışmaları sürüyor

İHA

Protokol, çiftçilerin traktörlerine reflektör taktı Kayseri’de traktör kazalarını önlemek için jandarmanın çalışmaları sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri Şeker Fabrikası’nın desteği ile traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçilere ECER 69 standartlarına uygun bin adet reflektör dağıttı.

Eski Güneşli Jandarma Karakolu’nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çiftçiler katıldı. Kur’anı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ender Kılıç, traktörlerde kullanılan koruma çerçevesi, devrilmeye karşı alınacak tedbirler ve reflektör ile ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, “Bende bir çiftçi çocuğuyum. Köyde yetiştim ve çocukluğumda çok pancar çapaladım. Traktör o zamanlarda bu kadar yaygın değildi. Traktör kazaları çok olur. Özellikle dengesiz bir alet olduğu için korunma demiri çok önemlidir. Milyonlarca para traktöre veriliyor ama hayatı kurtaracak olan o demir parçası alınmıyor. Reflektör de traktörü kullanan için o kadar önemli gözükmese de karayolunda seyrederken arkadan gelen araçların traktörü fark etmesi için çok önemlidir. Gönül ister ki sinyalizasyon sistemi de römorkların tamamına takılabilsin ve uyarı ışıkları olabilsin. Bunlar ideali ama en azından karayolunda seyreden insanların can güvenliği için reflektör takma konusunda arkadaşlarımız bir girişimde bulundular. Kayseri Şeker Fabrikamızda bu konuda bize destek sağladılar. En azından bir adım bir adımdır. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Sonraki adımlarda inşallah başkanlarımızın da desteği ile farklı etkinliklerde bir araya geliriz” diye konuştu” ifadelerini kullandı.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, “Bu etkinliği değerli ve anlamlı buluyoruz. Çiftçinin malının ve canını korumak amaçlı bir faaliyettir. Reflektör deyip geçmemek lazım. Küçük bir alet olarak değerlendirmeyelim. Özellikle hasadın başlayacağı bu dönemde traktörlerin gece de faaliyet yürüteceğinizi düşünecek olursak, çok önem arz ediyor. Türk ordu literatüründe bir deyim vardır. “Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir kahramanı, bir kahraman bir orduyu, bir ordu bir ülkeyi” kurtarır denir. Bu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Hafife almamak gerekir. Reflektör de bu deyim içerisinde bir mıh mesafesinde bir olaydır. Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Baktığımız zaman karayollarında akşamları seyir halindeyken araçların arkasında bir ışık yoksa önünüze çıkabilir veya göremeyebilirsiniz. Reflektör olduğu zaman bunu fark etmiş olacaksınız. Hem traktörü süren kardeşimizin can ve mal güvenliği hem de arkadan gelen aracın can ve mal güvenliği önemlidir. Ufak bir şey ama belki can kurtaracak. İnşallah kimsenin canına ve malına bir zarar gelmez. Kurallara uyarsak bu noktada daha az bir şekilde kazaların önüne geçmiş oluruz” dedi.
Konuşmaların ardından protokol, traktör römorklarına reflektör taktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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