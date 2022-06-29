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Büyükkılıç’tan kardeş şehir Misrata heyetine mehteranlı coşkulu karşılama Memduh Büyükkılıç: "Kardeşlik ve dostluk hukukunu geliştireceğiz”

İHA

Büyükkılıç’tan kardeş şehir Misrata heyetine mehteranlı coşkulu karşılama Memduh Büyükkılıç: "Kardeşlik ve dostluk hukukunu geliştireceğiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kardeş şehri Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile beraberindeki heyeti mehteran takımıyla birlikte Türk ve Libya bayrakları ile karşıladı.

Kayseri ile kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda geliştirmek için kente gelen Misrata heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kardeş şehri olan, Libya’nın serbest bölge ve yatırımlar şehri Misrata’nın Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve iş insanlarının yer aldığı 14 kişilik heyeti, Büyükşehir Belediyesi’nde misafir etti. Başkan Büyükkılıç, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile beraberindeki heyeti, mehteran takımının marşları ve Spor A.Ş.’nin minik sporcularının ellerinde Türk ve Libya bayrakları ile karşıladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde Başkan Sigutri’yi çiçeklerle karşılayan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, Ali Hasdal ve daire başkanları ile birlikte Misrata heyetini Başkanlık makamında ağırladı.
Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Hatırlanacağı üzere meclisimizden aldığımız karar doğrultusunda Libya’nın Misrata şehri ile kardeşlik anlaşması yapmıştık. Kayseri’mizden iş adamlarımızdan, belediye başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden heyet ile daha önce şehirlerini ziyaret ederek, görüşmelerde bulunmuştuk. Orada heyetimizi sıcak ilgiyle karşılayıp, bizlere göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Kardeşlik ve dostluk hukukunu geliştireceğiz”
Misrata ile Kayseri’nin birbirine benzediğini vurgulayan Büyükkılıç, “Misrata liman şehri, aynı zamanda endüstri merkezidir. Tarihi dostluğumuza dayanan bir kardeşlik hukuku içerisinde kendimizi evimizde gibi hissettik. Oraları gördük, tanıdık, bu güzel heyetimiz de Kayseri’yi tanıyacak. Kayseri’miz ile Misrata, Türkiye’miz ile Libya arasında kardeşlik ve dostluk hukukunu geliştirme yönünde dış politikalar doğrultusunda hareket edeceğiz. Tarihi, kültürel gezilerin yanında sanayi, ticaret merkezlerimizi, serbest bölge, mobilya kendi gibi bölgelerimizi gezdirmek suretiyle işbirliğini geliştirecek çalışmalara, iş adamları vasıtasıyla imza atılmasını sağlamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.
Büyükkılıç, heyetin Kayseri’de yapılacak temas ve incelemelerin hem ziyaret hem de ticarete vesile olacağına inandığını belirterek, “Değerli başkanımıza heyetine teşekkür ediyorum. Kendilerini evinde gibi hissedersiniz, burada rahat edersiniz. Tekrar hoş geldiniz” dedi.
Kayseri’ye iki mesaj ile geldiklerini belirten Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri, “Çok teşekkür ediyorum. Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a sevgilerimi arz ediyorum, heyetine saygılarımı sunuyorum. Misrata şehrinden iki mesajla geldik. İlk mesajımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz, bunu bir borç biliriz. İkinci mesajımız ellerimiz, kalplerimiz size açık” şeklinde konuştu.

“BİR GÜN MİSRATA DA KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHRİ GİBİ ÖRNEK BİR ŞEHİR OLUR”
Kayseri’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Sigutri, “Yüksek tecrübelerinizin bize ulaşmasını bekliyoruz, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Özellikle sanayi alanı olmak üzere faaliyet alanlarınızdaki tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. İnşallah bir gün Misrata da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şehri gibi örnek bir şehir olur” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, 14 KİŞİLİK HEYETİ AĞIRLADI
Ziyarette, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri’nin yanı sıra, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Abdulsalam Safar, Ali Emhemmed Elnadour, Faraj Mohamed Hnaish, Hasan İbrahim Alsadeg, Belediye Meclisi Sekreteri Mahmoud Omar Sati, Libya Demir Çelik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Abdulmalek Elfighi, Libya İşadamları Konseyi’nden iş insanı Mohamed Eltaher Eisa, Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Mohamed Abdulkarim Raied, Misurata Sivil Toplum Komisyonu Başkanı Ramadan Mohamed Maiteeg, Misrata Serbest Bölgesi Kurumsal Bölüm Başkanı Mohamed Fathi Emmaima, Misrata Serbest Bölgesi Pazarlama ve Medya Bölümü Muad Meftah Shetwan, iş insanı Eltohami Muftah Elghoul Libya Demir Çelik Şirketi Özel Kalemi ve Ali Mukhtar Elajaili yer aldı.
Ziyarette, misafirlere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri ‘tanıtım filmi de izletildi. Ziyaret anısına Başkan Büyükkılıç, Başkan Sigutri’ye el dokuması kilim ile KAYMEK kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru çini vazo eser hediye ederken, Sigutri de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti.
Heyet, 3 gün boyunca Kayseri’de, Erciyes Kayak Merkezi gezisinin yanı sıra, Kayseri Kalesi’ni, kütüphaneleri, müzeleri inceleyip, Seyyid Burhaneddin Türbesi’ni ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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