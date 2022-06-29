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Yangını duydu, tıraşı bırakıp kendini dışarı attı Kayseri'de baca yangını sırasında kuaförden penuar ile çıkan vatandaş ilginç görüntü oluşturdu

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tıraşı bırakıp penuar ile ekiplerin çalışmasını izleyen bir kişi ilginç görüntü oluşturdu.

Yangını duydu, tıraşı bırakıp kendini dışarı attı Kayseri'de baca yangını sırasında kuaförden penuar ile çıkan vatandaş ilginç görüntü oluşturdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tıraşı bırakıp penuar ile ekiplerin çalışmasını izleyen bir kişi ilginç görüntü oluşturdu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir binanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de merdiven ile binanın çatısına çıkarak yangına müdahale etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangını gördü, tıraşı bırakıp izlemeye geldi
Bu sırada, vatandaşlar da meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını dikkatli bir şekilde izleyerek telefonları ile kaydetti. Kuafördeki tıraşını bırakıp penuar ile alana gelen bir vatandaş da, meraklı gözlerle olup biteni izledi. Vatandaşın penuarı tutarak ekipleri izlemesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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