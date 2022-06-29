Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın devamında kondisyon çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanı spor salonunda devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-06-29 12:59:26
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