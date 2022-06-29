Yasa dışı şahin avlamaya çalışan 2 kişiye para cezası



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, yasa dışı olarak şahin avlamaya çalışırken yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye, toplam 50 bin 500 TL ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncesu ilçesi Hürmetiçi Sazlığı Sulak Alanı'nda kurdukları örme tuzaklar ve canlı mührelerle şahin avlamaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, suçüstü yakalandı. Kaçak avcıların kullandığı 4 şahin başlığı, 15 örme tuzak, 1 tel kafes, mühre olarak kullanılan 4 canlı güvercin, 1 tarla faresi, 2 kerkenez ve 2 ölü serçe ile yine avda kullanılan motosiklete el koyuldu. Yasa dışı avda kullanılan kafes ve tuzaklar imha edilirken, canlı mühreler de sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Kaçak avlanmaya çalışan 2 kişiye toplam 50 bin 500 TL ceza uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-29 14:14:49



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