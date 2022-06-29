Kayserisporlu Nurettin, 20. yaş gününü antrenman sonrası kutladı

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Kayserispor'un genç futbolcularından Nurettin Korkmaz, antrenman sonrası 20. yaş gününü kutladı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un genç futbolcularından Nurettin Korkmaz, 20 yaşına girdi. 27 Haziran 2002 doğumlu olan Nurettin Korkmaz, dünkü antrenman sonrasında takım arkadaşları ile doğum gününü kutladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, yardımcıları ve futbolcular ile birlikte doğum günü pastasını kesen Nurettin, Kayserispor forması altında yeni dönemde başarılı bir sezon geçirmeyi diledi.

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