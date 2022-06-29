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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın’ı ziyaret etti

İHA

Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın’ı ziyaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı ile devam etti. Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın ve yönetimine yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu ve sanayiciye her zaman destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Yönetimi ve Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Elif Demirok Pınar; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Başkan Palancıoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, “Sizlerle istişare içinde ve desteğinizle sanayicilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız” dedi. Başkan Mustafa Palancıoğlu da Kayseri OSB yönetimine başarılar dileyerek ekonominin büyümesi, ihracatın ve istihdamın artması için Melikgazi Belediyesi olarak sanayicilere her türlü desteği vereceklerini söyledi. AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de Kayseri OSB seçimlerinin şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

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