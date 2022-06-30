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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir belediyesinden 'En güzel bahçe' Yarışması

İHA

Büyükşehir belediyesinden 'En güzel bahçe' Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından çevre bilincini arttırmak, peyzaj çalışmalarının geliştirilmesini sağlamak, yeşil alanları artırmak, çiçek ve süs bitkilerine olan ilgiyi artırmak ve çevreyi güzelleştirmek amacıyla ‘En Güzel Bahçe Yarışması’ düzenlenecek.
Kayseri’yi daha yeşil ve temiz bir kent haline getirebilmek için gayret gösteren çevre dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya daha imza atıyor. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek En Güzel Bahçe Yarışması’nın başvuruları 1 Temmuz itibariyle başlayacak. 30 Ağustos son başvuru tarihi olan yarışma site bahçesi, apartman bahçesi ve işyeri bahçesi olmak üzere 3 kategoride yapılacak. Çevre bilincini arttırmak, peyzaj çalışmalarının geliştirilmesini sağlamak, yeşil alanları artırmak, çiçek ve süs bitkilerine olan ilgiyi artırmak, çevreyi güzelleştirmek amacıyla düzenlenen ödüllü yarışmada, kazananlara kategorilerine göre ahşap kamelya, piknik masası, salıncak bank ve çöp sepeti gibi ödüller verilecek. Yarışmaya başvurmak için Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ilçeleri olmak üzere merkez sınırları içerisinde ikamet etmek gerekirken, yarışma konusu ile ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar yarışmaya katılamayacak. Yarışmaya ücretsiz yapılacak başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sayfasından online yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı web sayfasındaki Online Başvuru sayfasındaki formu doldurup, yarışma ile ilgili görseller yüklenerek başvurularını yapabilecek.
Yarışma sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yer alacak jüri üyeleri, en güzel bahçeyi seçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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