Mimarsinan Kurban Pazar Yerine büyükbaş kesim yeri yapıldı

Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan kurban pazaryerini ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, satış yerleri, usule uygun kesim yerleri ile 100 bin metrekare alanda nezih bir kurban pazaryeri yaptıklarını söyledi.

Melikgazi’nin 4050 yıl boyunca kullanacağı nitelikli bir kurban pazaryeri hazırladıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kurban pazarımızı ve kesimhanemizi ziyarete geldik. Burada 100 bin metrekare alanda büyük hummalı bir çalışma var. Geçen sene ilk kurban pazarını Serkent bölgesinden buraya taşımıştık. Burası Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi. Bu alanda birçok yerde asfalt çalışmasını bitirdik. Ağaçlandırma çalışmamız da var. Şu anda da büyükbaş hayvan kesim noktalarının yapımı bitmek üzere. Son rötuşları yapılıyor. Hemen arkada da büyükbaş ve küçükbaş kurban satış alanlarımız var. Ayrıca küçükbaş hayvan kesim noktalarını ayarladık. Bu sene güzel, manevi bir ortamda Kurban Bayramı’nı geçireceğiz. Şimdiden yaklaşan Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice kurban bayramlarına hep birlikte erişmeyi nasip etsin. Son iki senedir pandemiden dolayı bayramları yaşayamamıştık, çok şükür pandemi bitti yeniden bir araya geliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla beraber bu kurban pazar yeri Melikgazi’nin bundan sonra önümüzdeki 4050 yıl kullanacağı çok nitelikli bir kurban pazarı oldu. Bu sene daha iyi, daha nitelikli bir hale getirdik. Her geçen sene üstüne koyarak çok daha iyi bir hale getirerek siz değerli hemşerilerimize daha nitelikli ibadet yapacakları güzel bir kurban alanı hazırlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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