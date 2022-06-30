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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı Belediyesi'nden çocuklara karne eğlencesi

İHA

Yahyalı Belediyesi'nden çocuklara karne eğlencesi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde belediye ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ iş birliği ile Karne Şenliği ve Bisiklet Turu düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikler 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Öğle saatlerinde başlayan Karne Şenliği’nde Spor AŞ tarafından kurulan oyun parkurlarında Yahyalılı çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca yapılan yarışmalar ve dans etkinlikleri coşkuyu zirveye çıkardı. Karne Şenliği’ne katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çocuklar ile oyun oynayarak çocukların coşkusuna ortak oldu. Karne Şenliği’nin hemen ardından ise Ödüllü Yahyalı Bisiklet Turu yapıldı. 1000’e yakın çocuğun pedal çevirdiği tura Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de katıldı. Bisiklet turu sonrası ödül törenine geçildi. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelediğimiz Karne Şenliği’ni ve Bisiklet turumuzu bugün yaptık. İlçemiz meydanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ile birlikte bu güzel etkinliği sizler için hazırladık. Sevgili veliler, geleceğimiz olan evlatlarımıza sahip çıkalım. Eğer biz sahip çıkmazsak sokak sahip çıkar. Kötü insanlar sahip çıkar. Evlatlarımız ile ilgili alakalı olalım. Onların manevi yönden gelişmeleri için yaz Kur’an Kurslarına, okullarımızda açılan kurslara, camilere gönderelim. Gönderelim ki geleceğimize daha emin adımlar ile gidelim. Bugün ilçemizdeki okullarda birinci olan evlatlarımıza bisiklet dağıtacağız. Okul birincilerine bisikletleri hediye eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz. Yahyalı Belediyesi olarak bizde bisiklet turuna katılan çocuklarımıza çekiliş ile 3 bisiklet ve 20 adet gr. Altın hediye edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde rafting ve yaz kampı etkinliklerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.
Etkinlikte son olarak bisiklet turuna katılan çocuklara çekiliş ile 3 bisiklet ve 20 altın hediye edildi. 22 okul birincisine bisiklet hediyeleri teslim edildi.

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