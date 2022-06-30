30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla, Koruyucu Aile Farkındalık Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından imzalanan Genelge ile 30 Haziran günü artık Koruyucu Aile Günü olarak kutlanacak. Bizler de il müdürlüğü olarak farkındalık oluşturmak ve büyük bir aile olmamıza vesile olan koruyucu ailelerimizle bugünü kutlayacağız" dedi. Bu hafta başından itibaren koruyucu aile hakkında merak edilen sorulara cevap verdiğini söyleyen Özdemir; "Kayseri olarak 319 ailemizin yanında 370 çocuğumuzla Türkiye genelinde 4. sıradaki yerimizi koruyoruz. Gerçekten çok ulvi ve kıymetli bir vazife olan koruyucu ailelerimize bu onuru bize yaşattıkları için teşekkür ediyor ve başta Koruyucu ailelerimiz olmak üzere yüreği çocuk sevgisiyle dolu kalbi çocuk merhametiyle beslenen herkesin 30 Haziran Koruyucu Aile Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, sivil toplum kuruluşları ve koruyucu aileler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.