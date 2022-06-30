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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükılıç'tan Aşık Seyrani için 'UNESCO' vurgusu

İHA

Başkan Büyükılıç'tan Aşık Seyrani için 'UNESCO' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3’üncü Uluslararası DeveliÂşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Dadaloğlu, Yunus Emre ne kadar değerliyse Seyrani de bir o kadar önemli ve değerlidir. Âşık Seyrani’yi UNESCO’ya taşıyacak çalışmalar yapmak bizim için önemlidir” dedi.
Develi Belediyesi tarafından Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve yurt dışı ile yurt içinden gelen 100’ün üzerinde bilim insanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Develi tanıtım filmi izletildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kongrede yaptığı konuşmada, önemli ve anlamlı çalışma için tüm paydaşları bir araya getiren Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi’ni tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, Develi ilçesinin Kayseri’nin birebir yansıması olduğunu, Erciyes’in eteğinde, tarihi ve kültürel dokularıyla, külliyeleri ile kümbetleri ile tarihi şahsiyetleri ile Milli Mücadele’de verdiği mücadele ile Ermeni ve Rumların da yer aldığı değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlattı.Kurtuluş Savaşı mücadelesinde ‘Develi düşerse, Kayseri düşer, Kayseri düşerse Anadolu düşer’ mantığı ile vurgulanan Develi’nin stratejik önemini hatırlatan Büyükkılıç, “Medeniyete, gelişmeye açık olan, Kayseri’de merkezin dışında, tarihe vurduğu mührü ile gastronomideki zenginliği ile ilk akla Develi gelir. Kimileri cıvıklı ile kimileri kültürel bağlamda Seyrani ile anmak ister. Kimileri mücadele döneminde, Kıbrıs savaşında her zaman değerlerinin yanında yer almıştır. Develi, yerli ve milli, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkan yaklaşım sergileyen insanların yurdudur” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Develi’nin spor alanında ön plana çıktığını, Efeler Ligi’nde yer aldığını hatırlatarak, Develi’yi, gençlere spor dışında kültürü, tarihi, sahiplenme duygusunu, sporun kardeşlik ve dayanışma sergilediğini anlatarak emeği geçenleri tebrik etti. Büyükkılıç, Efeler Ligi’ndeki Develi takımına 500 bin TL’lik destek verdiklerini ifade etti.
Develi’yi zenginleştirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Kayseri’nin tarım ve hayvancılık alanında ön plana çıktığını, Develi’nin de bunun içerisinde yer alan en büyük ilçe olduğunu bilmekteyiz. Kayseri elbette sanayide, endüstride ön plandadır. Bunun yanında hayvancılıkta, gastronomide, tarımda da ön planda diyoruz. Develi tam bunun yansımasını sağlıyor. Böyle bir ilçemizi ihya ve imar etmek, zenginleştirmek bizim olmazsa olmazımızdır” dedi. Başkan Büyükkılıç, Ağustos ayında yatırım ve hizmetler için mecliste 1 milyar TL’lik ek bütçeyi getireceklerini hatırlatarak, “Sizlerin bir evladı olarak, alnımızın akıyla, 16 ilçe belediye başkanı ile el ele gönül gönüle veriyoruz, bunun da bereketini yaşıyoruz. Ağustos ayında bütçemize 1 milyar TL’lik daha katkı sağlayacak ek bütçeyi getiriyoruz. İsrafa fırsat vermeyiz ama yapılması gereken bir çalışma olduğunda da ne gerekiyorsa onu yaparız” şeklinde konuştu. Âşık Seyrani’yi UNESCO’ya taşıyacak çalışmalar yapmanın önemine işaret eden Büyükkılıç; “Âşık Seyrani denilince doğruluk, dürüstlük, hak ve hakikat gelir, halk şairi olarak anılır, bilinir. Çekinmemiş, hiçbir zaman eğilmemiş, hak ve hakikati söylemiş. Dadaloğlu, Yunus Emre ne kadar değerliyse Seyrani de bir o kadar önemlidir. Yunus Emre ne kadar, ulusal ve uluslararası paylaşıldıysa, Âşık Seyrani’yi de UNESCO’ya taşıyacak çalışmalar yapmak bizim için önemlidir. Gastronomi, Koramaz Vadisi, Sultan Sazlığı gibi Âşık Seyrani’nin de uluslararası boyuta taşınması hepimiz için önemlidir. Burada yapılacak kongre ile Seyrani’mizi uluslararası boyutta UNESCO’nun değerleri arasına alacak. Belki bir UNSECO ilanı ile Seyrani yılı da böylece çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise kongreye desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, geleneksel hale getirdikleri kongrede 100’ün üzerinde akademisyenlerin bildirilerini sunacağını söyledi. Develi Kaymakamı Sinan Aslanda, bilim insanlarının hazırlayacağı bildirilerinin kitaplaşacağını belirtti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Aşık Seyrani’nin edebiyat dünyasında önemli bir konumda olduğunu söyleyerek, kongrenin başarılı geçmesini temenni ederken, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da bilim dünyası ve Develi açısından kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise yaptığı konuşmada, çok önemli, faydalı bir kongre olacağını söyledi. Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılırken, kongre çerçevesinde Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Ahilik ve Selçuklu Kıyafetleri Sahne Sunumu ve Bayırbucak Türkmenlerinden sanatçı Adil Şan konseri gerçekleştirildi.
Başkan Büyükkılıç ayrıca Türksoy tarafından hazırlanan Özbekistan Fotoğraf Sergisi’ni de gezdi.

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