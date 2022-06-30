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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'den OSB'ye ziyaret

İHA

AK Parti'den OSB'ye ziyaret

Kayseri OSB Yönetim Kurulu’nu AK Parti İl Başkanlığı da ziyaret etti. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, kalabalık bir heyetle ziyaret ettiği Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’a yeni dönemde başarı ve kolaylık dileklerinde bulundu.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’a yaptığı ziyarete İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri katıldı. Kayseri OSB Yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; “Güzel bir atmosferde seçimlerinizi yaptınız. Herkesin tanıdığı bir ekibiniz var. Allah zor işlerinizi kolay kılsın. Sanayicimiz şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli şekilde katkıda bulunuyor. Onlara her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da Başkan Çopuroğlu ve il yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, “Sanayicilerimiz genel kurulda bizlere hizmetkarlık görevi verdi. Yemeden yedirmeden, tevazu içinde hizmet etmemizi istedi. Biz de sanayicimizin teveccühüne layık olmak için çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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