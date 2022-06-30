Kayseri'de feci kaza, otomobil çarptığı bisikletliyi 50 metre sürükledi Otomobilin çarptığı bisikletli şahıs hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.B. (37) yönetimindeki 38 VA 077 plakalı araç, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Abidin Şahin'e çarptı. (66) Talihsiz adam yaklaşık 50 metre sürüklenirken, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Abidin Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü A.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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