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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz

DHA

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz


Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün yapılması beklenen asgari ücret zammına değinerek, "Enflasyonun üzerinde bir iyileştirme bekliyoruz" dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın olağan genel kurulu için Kayseri'ye geldi. Genel kurulda konuşan Arslan, asgari ücret konusuna değinerek, "Ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, hepimizi gerçekten zorlayan, yaşamımızı altüst eden bu hızlı fiyat artışları ve enerjideki yüksek fiyatlar, belli maaşlarla hayatlarını idame ettiren insanlar için ciddi bir zorluk getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu zorluğun farkında. Bizim de ısrarla 3 aydır devam ettirdiğimiz 'asgari ücret tespit komisyonu bir an evvel toplansın' talebimiz karşılık gördü ve Cumhurbaşkanı'mız tarafından bu konuda bir adım atıldı. Dün ilk toplantılar yapıldı. Asgari ücret tespit komisyonunun enflasyonun altında bir ücreti belirlememesini diliyoruz. Onun için ocak ayından bu tarafa gerçekleşen enflasyon ortada. Bu doğrultuda inşallah enflasyonun üzerinde bir iyileştirme bekliyoruz" diye konuştu.
'BÜTÜN TOPLU SÖZLEŞMELER ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE DÜŞECEK'
Asgari ücretlinin dışındaki çalışanlara da ücret artışı beklediklerini kaydeden Arslan, "Türkiye'nin gerçeklerinin bir çerçevesini çizelim. Türkiye'de 6,5 milyon asgari ücretli çalışan var. Bunlar için asgari ücret yeniden belirlenecek. Memur ve memur emeklileri de var. Bunlar da temmuz ayında enflasyon zammı alacak. Kamu çerçeve protokolüyle imzaladığımız kamu sözleşmeleri var. Bunlar da temmuz ayında sözleşme enflasyon farklarını alacaklar. Peki bizim belediyeler, üniversiteler, özel sektördeki toplu sözleşmeler ne olacak? Burada ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. O yüzden bu yapılacak artışların bütün çalışanlara yönelik bir iyileştirmeye yönelik dönüştürülmesi gerekiyor. Özel sektördeki toplu sözleşmelerimiz eğer sözleşmelerin tarihleri temmuz ayında denk gelmiyorsa yılbaşına kadar aynı ücretle çalışmaya devam ediyorlar. Öyle bir noktaya geleceğiz ki bütün toplu sözleşmeler asgari ücret seviyesine düşecek. Bu toplu sözleşme düzeninin yok olması demektir" ifadelerini kullandı.
'BÜTÜN ÜCRETLİLERİN YARARLANACAĞI MODEL KURMAMIZ GEREKİYOR'
Sözlerini sürdüren Arslan, şöyle konuştu:
"Gerçekten özel sektörde sendikalı hareket tasfiye edilir. O yüzden hükümetimizin amacı sendikaları güçlendirmekken, yapılan uygulamalarla sendikal hareketi zayıflatmayalım. O yüzden bizim önerimiz asgari ücreti arttıracağız. Artırdığımız oranda örneğin bütün çalışanları etkileyen bir adım atalım. Vergi dilimleriyle ilgili bir reform yapalım. 1 yıl süreyle vergi oranlarımız yüzde 10'da kalsın. Yüzde 10'da kalırsa bütün çalışanlar bundan yararlanıyor. Bütün ücretlilerin yararlanacağı bir modeli kurmamız gerekiyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-06-30 15:01:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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