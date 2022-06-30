HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: “Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz” “Toplu iş sözleşmelerinden dolayı fiyat artışı bütün çalışanlara yönelik iyileştirmeye dönüştürülmeli”

HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz” dedi.

HAKİŞ Konfederasyonu’na bağlı HizmetİŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın 9. Olağan Genel Kuruluna Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HizmetİŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, protokol üyeleri ve sendika üyeleri katıldı. Genel kurulda yaptığı konuşmada asgari ücrette enflasyon üzerinde bir ücret beklediklerini söyleyen HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, “Dün sayın bakanımızla güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmede asgari ücretin ve asgari ücrete bağlı olacak gelişmeleri paylaştık. Ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyon, hayat pahalılığı hepimizi gerçekten zorlayan, yaşamımızı alt üst eden bu hızlı fiyat artışları, enerjide dışa bağımlı olmamızın getirdiği yüksek fiyatlar belli ücretlerle hayatlarını idame ettiren insanlar için ciddi bir zorluk getiriyor. Bu zorluğun farkında sayın Cumhurbaşkanımız da ve bizim de 3 aydır ısrar ettiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir an evvel toplansın talebimiz karşılık gördü ve bu konuda bir adım atıldı. Dün ilk toplantılar yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun enflasyonun altında bir ücreti belirlememesini bekliyoruz. Onun için yaşadığımız enflasyon, ocak ayından bu yana gerçekleşen enflasyon ortada. Bu doğrultuda inşallah enflasyonun üzerinde bir iyileştirmeyi bekliyoruz” dedi.

Arslan, iyileştirmenin toplu sözleşmelerden dolayı bütün çalışanlara yapılması gerektiğini söyleyerek, “Ancak sadece bu yetmiyor. Memurlar var, memur emeklileri var. Bunlar da enflasyon oranında temmuz ayında zam alacak. Kamu Çerçeve Protokolü ile imzaladığımız kamu toplu sözleşmeleri var. Bunlar da temmuz ayında sözleşme enflasyon farklarını alacaklar. Peki bizim belediyeler, üniversiteler ve özel sektördeki toplu iş sözleşmeler ne olacak? Burada ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. O yüzden bu yapılacak artışların bütün çalışanlara yönelik bir iyileştirmeye dönüştürülmesi gerekiyor. Özel sektördeki toplu sözleşmelerimiz eğer tarihleri temmuz ayına denk gelmiyorsa, yılbaşına kadar aynı ücretle çalışmaya devam ediyor. Öyle bir noktaya geleceğiz ki bütün toplu sözleşmeler asgari ücret seviyesine düşecek. Bu da toplu sözleşme düzeninin yok olması demektir. Gerçekten özel sektörde sendikal hareket tasfiye edilir. Bu yüzden hükümetimizin amacı sendikaları güçlendirmekken, yapılan uygulamalarla sendikal hareketi zayıflatmayalım” ifadelerini kullandı.



Serhat Çelik güven tazeledi

9. Olağan Genel Kurulda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Serhat Çelik, 121 oyla yeniden HizmetİŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı seçilirken, sendikanın toplantı salonuna da merhum Kurucu Başkan Rahmi Yavuz’un ismi verildi.

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