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Türkiye Şampiyonu Eda’nın hedefi Dünya Şampiyonluğu Kayseri Emniyet Spor Kulübü tekvando sporcusu Eda Gül: “Dünya şampiyonu olup, daha sonra doktor olmak istiyorum”

İHA

Türkiye Şampiyonu Eda’nın hedefi Dünya Şampiyonluğu Kayseri Emniyet Spor Kulübü tekvando sporcusu Eda Gül: “Dünya şampiyonu olup, daha sonra doktor olmak istiyorum”

Kayseri Emniyet Spor Kulübü tekvando sporcusu 13 yaşındaki Eda Gül, Tekvando Yıldızlar Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takım seçmelerini de kazanan sporcu, Bulgaristan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonluk hedefliyor.
Kayseri Emniyet Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Eda Gül, Tekvando Yıldızlar Kategorisi Türkiye Turnuvaları’nda 7 maç kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. 109 sporcuyu geride bırakarak şampiyon olan Eda Gül, daha sonra Konya’da düzenlenen milli takım seçmelerini de kazanarak, 2731 Temmuz arasında Bulgaristan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Hedefinin dünya şampiyonu ve daha sonra da doktor olmak olduğunu söyleyen Eda Gül, “Aslında ilk başlarda buraya sadece hobi olarak gelmiştim. Hocam da sağ olsun beni bırakmadı ve şampiyon yaptı. Burada bir sürü turnuvaya katıldım, hocam beni farklı illere götürdü. Farklı kulüplere götürdü, bazen de onlar geldiler buraya ve onlarla maç yaparak kendimi geliştirdim. Bu sürece kadar gelmek zordu. Çalışmak gerekiyor, aşamaları var. Milli takıma davet edildiğim için çok heyecanlıyım. Bulgaristan’a gideceğim. Değişik bir ülke ve değişik yerler göreceğim. Değişik insanlarla maç yapacağım. Bunun için heyecanlıyım. Hedefim de ilk başta olimpiyatlara gitmek ve orada birinci olmak. Daha sonra da üniversitelere aday çıkmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. İnşallah buradan birincilik gelirse üniversiteye de gideceğim. Sabahları okula gidiyorsam, öğlenleri de buraya gelip çalışabiliyorum her ikisine de. Zamanım olmuyor başka bir şeye. Hep spor, okul ve ders olarak geçiyor. Spor yaparken derslerimden de geri kalmıyorum. Başta Yıldırım hocam olmak üzere ve Hasan hocam ile Mehmet Ali hocam olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Antrenmanlarda partner olan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Onlar sayesinde buralara geldim” dedi.
Sokaktan Madalya’ya Uzanan Eller Projesi Genel Koordinatörü Hasan Keleş ise, “Bu 2015 yılından beri devam eden bir projemizdi. Pandemiden dolayı bu başarımız gecikti ve çok arzuladığımız bir başarıydı. Eda bunu yakaladı. Eda’ya ve Yıldırım hocama teşekkür ediyoruz ve Emniyet Spor Kulübü olarak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı kızımız. Gerçekten önemli bir şey yaptı. Eda gibi birçok sporcumuz var. İlk zor ama inşallah arkadan çok kişinin geleceğine inanıyoruz. Bizde müthiş bir potansiyel var. 5 bin 50’ye yakın lisanslı sporcumuz var. Tüm hocalarımız gayet disiplinli gayet istekli bir şekilde bu işi yürütüyorlar. İnşallah biz burada daha çok Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonu çıkaracağımıza inanıyoruz. 2731 Temmuz arasında Bulgaristan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na sporcumuz inşallah milli takım adına katılacak ve biz dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Bu proje tamamen ücretsiz. Devletin tüm imkanlarını emniyetimiz, valiliğimiz, iş adamlarımız destekliyor. Gençlerimizin özellikle spor yapması, gençlerin boş zamanlarını doldurarak ve gençlerimize sahip çıkarak çalışıyoruz. Biz sahip çıkmazsak başkaları çıkar düsturu ile hem okullarında başarılı olmaları hem de sporda iyi yerlere gelmeleri için çaba sarf ediyoruz. Gençlerimize kapımız her zaman açık. İnşallah tüm gençlerimizi de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Dünya Şampiyonluğu'na aday olan 25'e yakın sporcularının olduğunu söyleyen Emniyet Spor Kulübü Antrenörü Yıldırım Köse de, “Eda’yla 4 yıldır beraberiz. Sıkı çalışıyoruz ve en son Türkiye Şampiyonası’nda 7 maç yaptık. 109 sporcu arasından 7 maç kazanarak final oynadık ve birinci olduk. Bunun sonucunda Konya’da düzenlenen milli takım seçmelerine katıldı. Orada çok şükür rakibimizi yenerek Bulgaristan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. İnşallah devamı gelecek. Eda da okulunu aksatmadan, antrenmanını aksatmadan hem okul hem de spor konusunda büyük hedefleri olan bir sporcumuz. Bizde çok Eda’lar var ve Eda gibi en az 2025 tane daha dünya şampiyonluğuna aday sporcumuz var. Hep birlikte mücadelemizi veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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