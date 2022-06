AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Kayseri başka bir konsepte geçmiş"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u ağırladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Başkan Büyükkılıç’ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Başka bir konsepte, başka bir frekansa geçmişsiniz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve beraberindeki partililerle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık girişinde çiçeklerle karşılanan Yavuz, Başkan Büyükkılıç ile belediye bahçesinde bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve beraberindeki heyet ile başkanlık makamına geçti.

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederek, “Başka bir konsepte, başka bir frekansa geçmişsiniz. Çünkü her gittiğim yerde ‘onu yaptım’ derken, siz bunları yapmışsınız da şimdi keyfini çıkarıyorsunuz. Onu hissettim, tam mesaj o yani, ‘biz zaten her şeyi yaptık, şimdi yaptıklarımızın keyfini çıkarıyoruz’ der gibisiniz” dedi.

İl istişare toplantısı için 70’inci il olan Kayseri’de olduklarını söyleyen Yavuz, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret edelim dedik. Gerçekten belediyeciliğin en güzel örneklerinin ortaya çıktığı bir kentte bulunuyoruz. Zaten Kayseri’ye hemen adım atar atmaz onu hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çok şey yapılmış, hatta her şey yapılmış. Onun Kayserili hemşerilerimiz nasıl keyfini çıkarır o moda geçmeye başlamışız. Bu güzel kentin, bu güzel belediyecilik örneklerinden bir parça tatmanın da mutluluğu içindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, kentte belediyecilik anlamında güzel örnekler gördüklerini vurgulayarak, “Hem belediyecilik anlamında hem de teşkilatçılık anlamında güzel örneklerle yüzleştiğimiz bir Kayseri turundan sonra Niğde’ye hareket edeceğiz. Muvaffakiyetler diliyorum, verdiğiniz emeğe, ortaya çıkardığınız bu güzelliklere teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmi izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.