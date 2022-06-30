Kayserispor’da sağlık kontrolleri devam ediyor

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Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor futbolcularının sağlık kontrolleri sürüyor.

20222023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolleri devam ediyor. Aralarında Andrea Bertolacci, Olivier Kemen, Ali Karimi, Gustavo Campanharo, Lionel Carole’nin bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, kulakburunboğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti.

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