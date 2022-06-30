Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Abidin Şahin (66), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet B. (37), yönetimindeki 38 VA 077 plakalı otomobil ile bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Abidin Şahin'e çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin çalışmasının ardından Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-30 16:50:59



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