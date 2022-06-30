Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 4 takımın katılımıyla futbol turnuvası düzenlenecek.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 1525 Temmuz tarihleri arasında futbol turnuvası düzenlenecek. Erciyes TSS'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 4'lü futbol turnuvasında Kayserispor, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımları mücadele edecek.

Turnuvanın açılış maçında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Açılış müsabakası 15 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. İkinci günde Kayserispor ile Ankaragücü karşılaşacak.

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