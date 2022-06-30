6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkondan düşen 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokaktaki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Belinay Kılıçer, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada cam balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-30 21:09:11



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