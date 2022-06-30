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Başkan Büyüksimitci: “Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Artan maliyetler ve enflasyondaki belirsizlikler ikinci çeyrekte büyümeyi yavaşlatabilir”

İHA

Başkan Büyüksimitci: “Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Artan maliyetler ve enflasyondaki belirsizlikler ikinci çeyrekte büyümeyi yavaşlatabilir”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Haziran ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Hükümetimizin asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum” dedi.
Düzenlenen meclis toplantısına KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Maliyet artışları ve enflasyondaki artışlardan dolayı ikinci çeyrekte büyümenin aşağı çekilebileceğini söyleyen Başkan Büyüksimitci, “Konuşmamın başında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gösterdiği büyümeyi önemli görüyoruz. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 11 ile beklentilerin üstünde bir büyüme performansı göstermişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise, yüzde 7,3 büyüyerek, yüksek oranlı büyüme performansını sürdürdü. Sanayi sektörü ise ihracatta kaydedilen sıçramanın da desteği ile pozitif ayrışarak yüzde 16,6 büyüdü ve ekonomideki payını yüzde 22,8’den yüzde 26’ya çıkardı. Sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen, üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatlamış oldu. Önümüzdeki dönemde bu performansın desteklenmesi durumunda, ülke olarak küresel rekabette çok daha öne çıkan bir aktör haline gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Yılın ikinci çeyreğinde, savaşın da etkisiyle artan maliyetler ve enflasyondaki belirsizlik, hem tüketim hem de yatırımları olumsuz etkileyerek, büyümeyi aşağıya çekme ihtimali vardır” dedi.
Büyüksimitçi, Kayseri firmalarının bu yıl da İSO İlk 500 içerisinde olduğunu söyleyerek, “İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021" araştırma sonuçları açıklandı. İSO İlk 500 sıralamasında geçen yıl 15 firmamız vardı, bu sene 18 firma ile listede yerimizi aldık. Her yıl olduğu gibi Kayseri olarak büyük illeri saymazsak Anadolu’da Gaziantep’ten sonra ikinci iliz. Tüm Türkiye genelinde ise geçen yıl 7. Sıradayken, bu yıl bir basamak daha sıçrama yaparak 6. Sıraya yükseldik. İnşallah ikinci 500’de de bu başarıyı bekliyoruz. Ben bu vesile ile listede yer alan tüm firmalarımızı, bir kez daha tebrik ediyorum. Yöneticisinden en alt kademedeki çalışanlarına kadar, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Turkishtime tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin En Çok ArGe Harcaması Yapan Şirketleri’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçen yıl ArGe İlk 500’de 9 firmamız varken, bu sene 10 firmamız listeye girerek bizleri gururlandırdı. Listeye giren firmalarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Hükümetin işçilerin mutlu olacağı düzeyde asgari ücret miktarı belirleyeceğine inandığını söyleyen Başkan Mehmet Büyüksimitci, “Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız NATO görüşmelerinden dönünce asgari ücretle ilgili bir talimat verdi ve bunun açıklamasını kendisinin yapacağını söyledi. Muhtemelen bugün yapacak. Bugünkü mevcut şartlarda yüzde 50 civarında yapılan asgari ücret zammı maalesef çok yeterli olmadı. 4 bin 250 TL o anda baktığımızda gayet iyi bir rakamdı. Hükümet de bir takım vergi destekleri vererek, iş vereni de çok zora sokmadan asgari ücret tutarına kadar olan bütün maaşlarda bu desteği vererek iş vereni de işçiyi de kollamış oldu. Tabi şu anda bu maaşlarla insanların geçinmesi çok zor asgari ücretle. Dolayısıyla asgari ücretin arttırılıyor olması önemli çünkü birçok sanayicimizin zaten kendiliğinden bir takım ayarlamalar yapmak üzere çalışmalar yaptığını biliyoruz. Burada en önemli şey şu, ihracat pazarlarının, ihracatın iyi gittiği dönemden şu anda durgunluğa giden özellikle Amerika ve Avrupa pazarı başta olmak üzere durgunluğa giden ve daralan bir pazar var. İkinci çeyreğimizde büyüme hızımızın bir miktar düşmesini de bekliyoruz. İnşallah düşmez biz çalışmaya devam ediyoruz ama görünen köyde de kılavuza gerek olmuyor. Bu asgari ücret artışının insanların geçinebileceği, çalışanlarımızın mutlu olacağı bir rakama getirilmesi önemli ve hükümetimizin bunu yapacağına da inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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