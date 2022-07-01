Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı ile 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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