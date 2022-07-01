6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldıran Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-01 11:30:24



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