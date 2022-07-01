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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi’nin profesyonel kurban hizmeti, çiftçilerin takdirini kazandı

İHA

Kocasinan Belediyesi’nin profesyonel kurban hizmeti, çiftçilerin takdirini kazandı

Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiinde 130 bin metrekare alana kurulan ve Kayseri’de tek, Türkiye’de sayılı olan kurban kesim ve satış alanlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan ve bu yıl dokuzuncu organizasyonunu gerçekleştirecek olan Kocasinan Belediyesi’nin kurban kesim ve satış alanını her yıl tercih eden çiftçiler, Kayseri’de sistemli bir şekilde en iyi ve en kaliteli kurban hizmeti verildiğini, hijyenik ve büyük bir alanda satış yaptıklarını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler. Modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi’nin kurban hizmetinin Kayseri’de tek olduğunu, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu vurguladı.
Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim ve kurban satış alanında tüm hazırlıkların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için daha büyük alana taşıdığımız Erkilet’ de ki kesim yerimizi hazır hale getirdik. İnşallah her sene olduğu gibi bu senede sorunsuz bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmiş olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Kayseri’de tek belediyeyiz. Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biriyiz. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek” ifadelerini kullandı.
Küçükbaş satıcısı Ahmet Kaya ise Van’dan gelen yaylım malı küçükbaş hayvanları sattıklarını belirterek, “Bizim için çok kıymetli olan küçükbaş hayvanlarımıza özenle bakıyoruz. Her yıl, Kocasinan Belediyesi’nin yerini tercih ediyoruz. Çünkü şehir merkezine yakın yerde olan burası, fazlasıyla geniş ve güzel yer. Burada bizlere yönelik banyo yapabileceğimiz duş imkanı bile var. Belediye, burada çok güzel sistemini kurmuş. Vatandaşlar, buradan kurbanını alıp hemen kesim yerine götürüyor ve vatandaş memnun olarak buradan ayrılıyor” ifadelerine yer verdi.
Muş ilinden gelen çiftçi Mehmet Emmi Yılmaz da kurban alanıyla ilgili Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerinin çok iyi olduğunu dile getirerek; “Belediyemiz, burada hayvanlar için yanı başında çeşme yapmış ve hayvanlarımızın kirlettiği ortamın hijyenik temizliğini yapıyorlar. Her hizmet, burada yer alıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Yahyalı’dan gelen 53 yaşındaki çiftçi ise çocukluğundan beri babalık mesleğini yaptığını belirterek, “Her yıl, Kocasinan Belediyesi’nin kurban kesim ve satış alanını tercih ediyorum. Çünkü; burada hizmet çok güzel. Sistemli bir şekilde bütün her şey planlı, düzenli şekilde yapılıyor ve personeli çok anlayışlı. Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan yeni yerinde 200 adet büyükbaş hayvan satış alanı, 84 adet küçükbaş hayvan satış alanı, 3 bin araçlık otopark, 3 adet büyükbaş kesim ünitesi, 2 adet küçükbaş kesim ünitesi, dinlenme ve bekleme alanları, yaklaşık 400 kişi personel ile hizmet verecek olan Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde ve diğer kesim yerlerinde kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturuyor. Vatandaşların sıralarını almaya başladığı Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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