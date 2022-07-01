Melikgazi Haziran ayını hizmetlerle geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Haziran ayını hizmetlerle geçirdi

İHA

Melikgazi Haziran ayını hizmetlerle geçirdi

Hayata geçirdiği hizmetler ile dolu dolu bir Haziran ayı geçiren Melikgazi Belediyesi okul, pazar yeri, sosyal tesis, kütüphane açılışlarından, kentsel dönüşüm bloklarının temel atmasına, yeni yol yapım çalışmalarından çevre düzenlemesine, kültürel etkinliklere kadar birçok hizmeti Melikgazi'ye kazandırdı.
Melikgazi’de ihtiyaç olan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi ilçemizi cazibe merkezi haline getirebilmek için dev adımlar atıyoruz. Altyapı, üst yapı ve hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemize en güzel şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bu ay Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevede 6 blok ve 236 dairenin temel atma törenini gerçekleştirdik. Burada ilk kez 14 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm yapılıyor. 115 hak sahibimiz burada sevinecek. 38 gecekonduyu yıkarak burada anlaşma yaptık. 2+1, 3+1, 4+1 daireler olacak. Yaptığımız kentsel dönüşümlerle birlikte daha çok yaşanabilir alanlar ortaya çıkıyor. Oturmaya hazır olan Köşk, Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, TalasMevlana Mahallesi’nde mülkiyeti belediyemize ait olan 31 adet dairemiz için açık teklif usulüyle satış ihalesi yaptık. İlçeye daha etkin ve seri bir şekilde hizmet etmek için araç filosunu güçlendiren Melikgazi Belediyesi, 80 iş makinesi ve araç tanıtım etkinliği düzenleyerek araçlarımızın tanıtımını yaptık. Tanıtıma katılan çocuklara ve gençlere Koray Haklı konseriyle eğlenceli bir festival havası yaşatıldı. Kentsel Dönüşüm'de marka projelere imza atmaya devam ediyoruz. Battalgazi Mahallesi'nde 23 blok, 1000 dairelik 2. etap çalışmaları için yıkım çalışmalarına start verdik. Bu dönemde böyle bir projeyi başlatmak hem belediyemiz açısından hem Bakanlık açısından vatandaşımızın yükünü almaktı Yüzde 85 oranında anlaşma sağlandı. Burada vatandaşlarımızla uyum içinde el ele veriyoruz ve bu yıkımları yapıyoruz. Restorasyonda bizler için çok önemli. Şehrin en büyük değerlerinden olan ‘Kazancılar Çarşısı’nda yenileme çalışmalarını tamamlayarak yeni yüzüyle çarşımız hizmet vermeye başladı. İlçeye 3 yıl içerisinde 16 yeni okul kazandırdık. 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu Yeni AlanBina Taşınma ile Fen ve Teknoloji İmamhatip Proje Lisesi Protokol Töreni gerçekleştirdik. Burası yakında robotikten, yazılıma, kodlamaya kadar çeşitli teknoloji atölyelerinin olduğu kalifiye öğrencilerin yetiştiği bir okul olacak” dedi.
Eğitim ve sosyal tesis yatırımlarına devam ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Gençleri geleceğe hazırlamak için yaptığımız 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesinin açılışını yaparak hizmete sunduk. Merkezde yığılmayı önleyerek herkesi mahallesinde tutacak butik projelere imza atıyoruz. 8 kütüphanemiz oldu sayısı daha da artacak. Buralar bir il halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Hemen akabinde Selçuklu Mahallesinde içerisinde MELMEK sınıfları, spor salonu, kütüphanesi ve kafeteryası ile farklı konseptte hazırlayıp yapımını tamamladığı Selçuklu Pazaryeri ve Sosyal Tesisi’nin açılışını yaparak yine hizmete sunduk. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak belediyeye ait tesislerde ortak bir çalışma başlatarak, spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yeni bir adım attık. 644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliğimiz ile Mimarsinan Evliyalar Bölgesi’nde vatandaşların yoğun katılımı ile birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Tacettin Veli Mahallesi’nde 140 bin metrekarenin üzerinde büyük bir alanda çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç’tan Felahiye’de hayvancılığa yeni hamle
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Felahiye’de hayvancılığa yeni ...
Kocasinan Belediyesi’nin profesyonel kurban hizmeti, çiftçilerin takdirini kazandı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nin profesyonel kurban hizmeti, ...
Kayserispor, laktat testinden geçti
YEREL HABERLER Kayserispor, laktat testinden geçti
Hizmet-İş Sendikası’nda Rahmi Yavuz unutulmadı
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikası’nda Rahmi Yavuz unutulmadı
Kayseri’de GSB Yaz Spor Okulları açıldı Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı: “Yaz okullarının amacı gençleri küçük yaşlarda spora kanalize edebilmek”
YEREL HABERLER Kayseri’de GSB Yaz Spor Okulları açıldı Gençlik Spor ...
6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
Arılar oğul verdi, belediye duvardan indirdi
YEREL HABERLER Arılar oğul verdi, belediye duvardan indirdi
Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında
KAYMOS’tan OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER KAYMOS’tan OSB'ye ziyaret
Büyükkılıç, Tomarza’da yurt temeli attı, dikimevinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Tomarza’da yurt temeli attı, dikimevinde ...
Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi ihraç polis ...
Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu
YEREL HABERLER Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu
Bölgesel Amatör Lig Talasgücü 2 futbolcu ile anlaştı
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig Talasgücü 2 futbolcu ile anlaştı
Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ, Eyüpspor'da
YEREL HABERLER Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ, Eyüpspor'da
Ali İhsan Kabakcı, muay thai sporcularıyla Erciyes'te buluştu
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı, muay thai sporcularıyla Erciyes'te ...
Kayserispor eski yöneticisinin acı günü İsa Gün'ün ağabeyi kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Kayserispor eski yöneticisinin acı günü İsa Gün'ün ...
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
3. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü ...
Başkan Büyüksimitci: “Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Artan maliyetler ve enflasyondaki belirsizlikler ikinci çeyrekte büyümeyi yavaşlatabilir”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Hükümetimizin, asgari ücreti ...
Mehmet Özet ismi Gesi’de yaşatılacak
YEREL HABERLER Mehmet Özet ismi Gesi’de yaşatılacak
6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası
YEREL HABERLER Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası
Bünyan’a bir yeşil alan daha ekleniyor
YEREL HABERLER Bünyan’a bir yeşil alan daha ekleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.