Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı

İHA

Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı

Almanya'dan Kayseri'ye gelen gurbetçiler, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen etkinlikte çiçeklerle karşılandı.
Almanya'dan havalanan ve 151 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak; Erkilet Havaalanı'nda KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Uçaktan inen vatandaşlara oda üyeleri çiçek hediye etti. Almanya'dan gelen vatandaşlar ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek alandan ayrıldı. Oda Başkanı Şeyhi Odakır; "Almanya'dan bugün gelen 151 kişilik uçağımız Kayserimize indi. Gurbetçilerimiz hoş geldi Kayserimize. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak 15 yıldır bu karşılama yapılıyordu fakat pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyor. İlk karşılamayı yaptık. Esnaf ve sanatkarlar olarak çok mutluyuz. Tabi, şehir ekonomimize katkıda bulunuyorlar, geldiklerinde yatırım yapıyorlar. Esnaf ve sanatkarlarımızdan; yurt dışından gelen gurbetçilerimize daha duyarlı, güler yüzlü ve tatlı dilli olmalarını istiyorum" dedi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise, kentteki esnaflardan gurbetçi vatandaşlara daha sıcak davranmalarını isteyerek; "15 yıl yaptık ama bir süre ara verdik. Bir gurbetçimiz arabasının arkasına yazmış 'Orada yabancı, burada Almancı. Biz nereliyiz?' diye. Çok etkilendiğim için bunu başlattım. İyi de yaptık, çünkü gurbetten ve askerden gelen insan bir tanıdığı tarafından karşılanmak ister. Dolayısıyla biz onların hemşehrileriyiz. Bugün güllerle karşıladık. Gerçekten ticari oturuma çok faydalı oluyor. Biz onlardan çok memnunuz. Çok zorluk çektiler ama şuanda dil biliyorlar, doktor oldular, mühendis oldular. Ama hasret ayrı bir olay. Hoş geldiler" ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de gurbetçi vatandaşları Kayseri'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. Öztürk; "Esnaf ve Sanatkarlar Birliğimizle beraber bugün Kayserimize gelen ilk gurbetçi kafilemizi karşılamış bulunmaktayız. Hoş geldiler. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde onları ağırlamaktan çok mutluyuz. Esnaflarımızla, belediyemizle her türlü hazırlıklar tamam. Biz onları özlüyoruz, onlar da şehirlerini özlüyor. İnşallah mutlu bir şekilde tatillerini geçirirler" şeklinde konuştu.
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de; "Bugün gurbetten gelen vatandaşlarımızı çiçeklerle karşıladık. İnşallah her yaz olduğu gibi bu yaz da esnafımıza, sanatkarımıza faydalı olurlar. Biz onları her zaman bekliyoruz. Burada Ahi Evran düsturuna yakışır bir şekilde esnaf olarak ağırlarsak mutluluk duyarız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu merkez yaşlılara 5 yıldızlı otel konforu yaşatacak Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı ve Bakım Merkezi açıldı Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Ekinci: “Kurumumuzda büyüklerimize sıcak ve temiz bir ortamda, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Bu merkez yaşlılara 5 yıldızlı otel konforu ...
Jeotermal Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesinin kurulacağı yer belli oldu
YEREL HABERLER Jeotermal Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi ...
6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2)
Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı
Kayseri’de dehşete düşüren cinayette yeni detaylar Afyonkarahisar'da öldürüp, cesedi valizle Kayseri'ye getirmiş
YEREL HABERLER Kayseri’de dehşete düşüren cinayette yeni ...
İcra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağını vaat etti, 4 milyon TL dolandırdı Kayseri'de vatandaşları 4 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İcra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara ...
Sedat Kılınç: “İnşaat sektörünün şu dönemde yaşadığı en büyük sıkıntı maliyetlerdeki artışlar”
YEREL HABERLER Sedat Kılınç: “İnşaat sektörünün şu dönemde yaşadığı ...
Melikgazi Haziran ayını hizmetlerle geçirdi
YEREL HABERLER Melikgazi Haziran ayını hizmetlerle geçirdi
Başkan Büyükkılıç’tan Felahiye’de hayvancılığa yeni hamle
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Felahiye’de hayvancılığa yeni ...
Kocasinan Belediyesi’nin profesyonel kurban hizmeti, çiftçilerin takdirini kazandı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nin profesyonel kurban hizmeti, ...
Kayserispor, laktat testinden geçti
YEREL HABERLER Kayserispor, laktat testinden geçti
Hizmet-İş Sendikası’nda Rahmi Yavuz unutulmadı
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikası’nda Rahmi Yavuz unutulmadı
Kayseri’de GSB Yaz Spor Okulları açıldı Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı: “Yaz okullarının amacı gençleri küçük yaşlarda spora kanalize edebilmek”
YEREL HABERLER Kayseri’de GSB Yaz Spor Okulları açıldı Gençlik Spor ...
6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
Arılar oğul verdi, belediye duvardan indirdi
YEREL HABERLER Arılar oğul verdi, belediye duvardan indirdi
Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında
KAYMOS’tan OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER KAYMOS’tan OSB'ye ziyaret
Büyükkılıç, Tomarza’da yurt temeli attı, dikimevinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Tomarza’da yurt temeli attı, dikimevinde ...
Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi ihraç polis ...
Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu
YEREL HABERLER Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu
Bölgesel Amatör Lig Talasgücü 2 futbolcu ile anlaştı
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig Talasgücü 2 futbolcu ile anlaştı
Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ, Eyüpspor'da
YEREL HABERLER Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ, Eyüpspor'da
Ali İhsan Kabakcı, muay thai sporcularıyla Erciyes'te buluştu
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı, muay thai sporcularıyla Erciyes'te ...
Kayserispor eski yöneticisinin acı günü İsa Gün'ün ağabeyi kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Kayserispor eski yöneticisinin acı günü İsa Gün'ün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.