Kayseri’de balıkçılar 'vira bismillah' dedi Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılık önlenmeli” “Yeni ekipmanlarla arkadaşlarımız denetimlerini daha kolay yapacak”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Nisan’da uygulanmaya başlanan av yasağının bugün sona ermesinin ardından Kayserili balıkçılar 'vira bismillah' dedi. Yamula Barajında balıkçılarla birlikte sulara ağ atan Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılık önlenmeli” dedi.

Zamanında yapılan her türlü avcılıkta avcıların yanında olduklarını söyleyen Mustafa Şahin; “Bugün Kayseri’deki iç sulardaki en önemli üretim merkezlerimizden biri olan yamula Barajı’ndayız. Yanımızda da Yamula Barajı’ndaki mevcut ve fiili olarak bu bölgede çalışan Su Üretim Kooperatifi ve üyeleri var. Bugün itibariyle 1 Nisan’da başlamış olan av yasağı son buluyor. Aynı zamanda bugün Kabotaj Bayramı. Bizim özellikle denizlerdeki egemenliğimizin tescillendiği bir gün. Kayseri’deki en önemli üretim merkezi olarak belirtiyoruz ve artık biz burada 5 bin 500 tonun üzerinde somon üretirken, bir yandan da kooperatifimiz aracılığıyla bu bölgede Gümüş Balığı, Sudak ve beraberinde Sazan üretimi var. Biz özellikle bu bölgede yaşayanların ve balıkçılıkla ilgilenen tüm herkese bir kez daha seslenmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir balıkçılığın yapılması için yasaklı dönemlere uymamız gerekiyor. Bugün itibariyle hep beraber keyifle, mutlulukla kooperatifteki üyelerimizle beraber sezonumuzu açmış oluyoruz ama bunun sürdürülebilmesi bu bölgedeki kaçak avcılığın önüne geçilmesini gerektiriyor. Bu anlamda da özellikle balıkçılık ve su ürünlerindeki arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Gece gündüz demediler, gelen ihbarları değerlendirdiler. Biz zamanında yapılan her türlü avcılıkta yanlarında olduğumuzu söylüyoruz ama üstüne bir kere daha basıyoruz, yasaklı dönemlerde bu tür eylemleri yapanların devletimiz kesinlikle karşısında olacaktır” dedi.

Şahin, yeni ekipmanlarla kaçak avcılıkların önleneceğini ve denetimlerde de kolaylık sağlanacağını söyleyerek; “Artık yeni bir yöntem başlıyor bizde. Özellikle bir görüntü kirliliği vardı pet şişeler ağların üzerinde takılıydı. Bunun da önüne geçmek için yine ekip olarak beraber artık baraj üzerinde görünen şamandıraların üzerinde il müdürlüğümüzün logosu ve ismi yazacak. Dolayısıyla bu da devletin bir malı olmuş olacak. Orada bunu gören insanlar bunun yasal bir zeminde avcılık yapıldığını gösterecek. Beraberinde de şu anda tüm Türkiye’de uygulamaya alınan, üzerinde karekod olan ve here yüz metrede bir ağlarda bulunan etiketlerimiz var. Bu etiketler de ağlara takılacak ve sularda olacak. Arkadaşlarımız çıktığında her seferinde ağların göz açıklığı, büyük ya da küçük olduğu derdimiz olmayacak. Bunları verirken arkadaşlarımız önce ağları kontrol edecekler ve bu kontrol neticesinde de etiketler takıldıktan sonra bu ağlar Tarım Bakanlığı ve Kayseri İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımızın kontrolünden geçmiş ağlar olarak sulara indirilecek. Bereketli bir sezon olmasını siliyoruz. İnşallah kazasız belasız herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleşmesi için de küçük balıklarımızı suya bıraktığımızı söylüyoruz. Bereketli olsun, Allah utandırmasın. İnşallah hayırlı bir sezon olur” ifadelerini kullandı.

