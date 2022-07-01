ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

İHA

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim dönemi mezunlarını verdi.
Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı, törende yaptığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ERÜ’nün lokomotif fakültelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek; “Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasında nitelik bakımından güçlü ve önemli bir yere sahip olan Fakültemiz, kuruluşundan bu yana her geçen gün yükselen başarı grafiği ile üniversitemizin önemli lokomotif fakültelerinden olmuştur. Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora programlarında da aktif olan Sağlık Bilimleri Fakültemiz, alanlarında ilgili değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından da akredite edilerek, uluslararası alanda da adından söz ettiren fakültelerimizdendir” dedi.
Mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Rektör Çalış; “Bir sağlık çalışanı olarak meslek hayatınızda toplum sağlığını gözeten, meslek etik ilkelerine bağlı, çalışkan, araştıran ve en önemlisi de işini severek yapan bireyler olacağınızdan hiç şüphemiz yok” diye konuştu. Konuşmalarının ardından dönem birincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi Dilara Avcı mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciyes’te istişare toplantısı
YEREL HABERLER Erciyes’te istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi’ni ziyaret ...
Avrupa'nın en yüksekte biten VK Yarışı Erciyes'te koşuldu
YEREL HABERLER Avrupa'nın en yüksekte biten VK Yarışı Erciyes'te ...
Kayseri’de balıkçılar 'vira bismillah' dedi Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılık önlenmeli” “Yeni ekipmanlarla arkadaşlarımız denetimlerini daha kolay yapacak”
YEREL HABERLER Kayseri’de balıkçılar 'vira bismillah' dedi Kayseri ...
Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı
Bu merkez yaşlılara 5 yıldızlı otel konforu yaşatacak Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı ve Bakım Merkezi açıldı Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Ekinci: “Kurumumuzda büyüklerimize sıcak ve temiz bir ortamda, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Bu merkez yaşlılara 5 yıldızlı otel konforu ...
Jeotermal Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesinin kurulacağı yer belli oldu
YEREL HABERLER Jeotermal Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi ...
6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2)
Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı
Kayseri’de dehşete düşüren cinayette yeni detaylar Afyonkarahisar'da öldürüp, cesedi valizle Kayseri'ye getirmiş
YEREL HABERLER Kayseri’de dehşete düşüren cinayette yeni ...
İcra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağını vaat etti, 4 milyon TL dolandırdı Kayseri'de vatandaşları 4 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İcra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara ...
Sedat Kılınç: “İnşaat sektörünün şu dönemde yaşadığı en büyük sıkıntı maliyetlerdeki artışlar”
YEREL HABERLER Sedat Kılınç: “İnşaat sektörünün şu dönemde yaşadığı ...
Melikgazi Haziran ayını hizmetlerle geçirdi
YEREL HABERLER Melikgazi Haziran ayını hizmetlerle geçirdi
Başkan Büyükkılıç’tan Felahiye’de hayvancılığa yeni hamle
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Felahiye’de hayvancılığa yeni ...
Kocasinan Belediyesi’nin profesyonel kurban hizmeti, çiftçilerin takdirini kazandı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nin profesyonel kurban hizmeti, ...
Kayserispor, laktat testinden geçti
YEREL HABERLER Kayserispor, laktat testinden geçti
Hizmet-İş Sendikası’nda Rahmi Yavuz unutulmadı
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikası’nda Rahmi Yavuz unutulmadı
Kayseri’de GSB Yaz Spor Okulları açıldı Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı: “Yaz okullarının amacı gençleri küçük yaşlarda spora kanalize edebilmek”
YEREL HABERLER Kayseri’de GSB Yaz Spor Okulları açıldı Gençlik Spor ...
6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
Arılar oğul verdi, belediye duvardan indirdi
YEREL HABERLER Arılar oğul verdi, belediye duvardan indirdi
Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında
KAYMOS’tan OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER KAYMOS’tan OSB'ye ziyaret
Büyükkılıç, Tomarza’da yurt temeli attı, dikimevinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Tomarza’da yurt temeli attı, dikimevinde ...
Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi ihraç polis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.