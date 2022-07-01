Başkan Palancıoğlu, Libyalı heyeti Serbest Bölge'de ağırladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin kardeş şehri olan Libya’nın Misurata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ve beraberindeki heyeti Serbest Bölge’de misafir ederek yatırımlar hakkında bilgi verdi, fabrikaları gezdirdi.

Kayseri Serbest Bölgenin çok daha söz sahibi, çok daha nitelikli yatırımları çeken bir serbest bölge haline dönüşmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kardeş şehrimiz olan Libya’nın Misurata Belediye Başkanı Sayın Mahmud Mohamed Sigutri ve beraberindeki heyeti Serbest Bölge’mizde misafir ettik. Üretim ve istihdam için, yeni iş birlikleri önem arz eder. Ülkemizin ve şehrimizin gücüne güç katan Serbest Bölge’mizde çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu çerçevede yabancı yatırımcılarımızı buraya çekmeye de çalışıyoruz. Serbest Bölge’mizde tüm projelerimiz ve çalışmalarımız, şehrimizin potansiyelini en üst seviyede yansıtmak ve sanayicilerimizin ülkemize katkılarını arttırmak için. Sayın Mahmud Mohamed Sigutri ve beraberindekiler ile Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölge'mizde Coreal Alüminyum Kablo, Gürkan Ofis Mobilyaları, Meysu Gıda, Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş., Simfer A.Ş. firmalarımızda fabrika ziyaretleri gerçekleştirdik. Şehrimizin ticari potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kardeş şehrimizle ticari fırsatlar ve yatırımlar için iş birliklerini güçlendiren ve projelerimizi aktarma fırsatı bulduğumuz ziyaretin hayırlı olmasını diliyorum. Bu ziyaretin şehircilik tecrübeleri ve ticari alanlarda yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum" dedi.

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