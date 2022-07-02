Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor AGÜ'nün mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılacak.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl beşinci mezunlarını verecek. AGÜ’nün, 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan AGÜ’nün mezuniyet töreni, Sümer Kampüsü’nde yapılacak.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene veliler, protokol, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor.

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