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Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine 350 bin TL'lik destek

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine 350 bin TL'lik destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı. Büyükkılıç, törende 75 amatör spor kulübüne 350 bin liralık yardımda bulunduklarını, amatör spora iki defa yardım yapıldığını belirterek, “350’şerden 700 bin lira yardım yaptık. 1 milyonun suyu mu çıktı diye gönlümden geçirdim” dedi.

Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları, spor kulüpleri başkanları ve sporcular katıldı.

“VERDİĞİMİZ DESTEKLER ARTIK MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI”
Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Her ne kadar amatör desek de davranışınızla, yaklaşımınızla profesyonellere Allah’ın izniyle taş çıkaracak konum ve durumdasınız, müsterih olun. Sizleri tebrik ediyorum, sporcu yavrularımız olarak, spora gönül veren yavrularımız olarak her branşta sizlerin yanında olduğumuzu buradan paylaşmak istiyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç, amatör spora verdikleri desteklerin artık meyvelerini vermeye başladığını vurgulayarak şöyle konuştu:
“Elbette, Kayseri birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü. Burada Mutlu hocama, kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bizlerle uyum kültürü içerisinde, kıymetli belediye başkanlarımız her biri ile ayrı ayrı dayanışarak, 16 ilçe belediye başkanım, biz hiçbirbirini birini diğerinden ayırmıyoruz, hepsini bağrımıza basıyoruz. Ve aynı şekilde Mutlu başkanım da onlarla iş birliği halinde bu çalışmaları sürdürüyor. Amatör spora verdiğimiz destekler de Allah’a şükürler olsun artık meyvelerini vermeye başladı. Sonuçta başarıdan da başarıya koşuluyor.”

AMATÖR SPORA 700 BİN TL’LİK DESTEK
Başkan Büyükkılıç, iki defa yapılan destek yardımının toplam 700 bin liralı bulduğunu dile getirdi. Yapılan yardımı 1 milyon liraya çıkarak Büyükkılıç, “Burada epeyce rakamlar yazmışlar onu veriyoruz, şunu veriyoruz. Sanırım iki defa veriliyor, 350’şerden 700 bin lira diye de bir rakam yazmışlar. 1 milyonun suyu mu çıktı diye ben burada şöyle gönlümden geçirdim. Ben bu arada Gençlik Spor İl Müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sporcu dostu olarak Gençlik Spor Bakanımızın talimatları doğrultusunda spor okullarının başlangıcını oluşturan yaklaşım içerisinde kıymetli valimizle birlikte binlerce yavrumuzun o mutlu anını paylaştık ve spora olan desteklerini de biliyoruz. Sizlerle olan işbirliğini de biliyoruz. Zaten Kayseri Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri sporun ve sporcunun dostu. Onların yanında yer alıyor. Bundan sonraki süreçte bizim çok daha fazla başarıya koşmamız lazım” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN PINARBAŞI VOLEYBOLA TEŞVİK ÖDÜLÜ
Büyükkılıç, Efeler Ligi’ne yükselmesi dolayısıyla Develispor’a 500 bin liralık destek verdiklerini hatırlatarak, “Bu arada Pınarbaşımız’ın voleybolda ikinci lige çıktık değil mi, çıkmanın bir bedeli olmaz mı” dedi ve 50 bin lira başarı teşvik ödülü verdi. Başkan Büyükkılıç ayrıca talep edilmesi üzerine Hacılar Erciyesspor’a da 100 bin liralık teşvik yardımında bulundu.
Öte yandan, Spor A.Ş.’nin 100 binlerce gence, çocuğa birer birer ulaştığını ifade eden Büyükkılıç, onların sporla tanışmasını, 15 alanda onların sporcu olarak yetişmesini, profesyonel sporcu gibi davranmasını sağlayan yaklaşımlar sergilediğini dile getirerek Spor A.Ş.’yi tebrik etti, başarılarının devamını temenni etti.

“DESTEK BİZDEN, SİZ YETER Kİ HİZMET EDECEK OLSUN”
Sporculara ve kulüp yöneticilerine seslenen Büyükkılıç, spora her zaman destekçi olacaklarını dile getirerek şunları kaydetti:
“İlçelerdeki belediye başkanlarımız da bilirler ki oradaki spor merkezlerimizle el ele, gönül gönüle adeta her alanda biz varız diyoruz. Şimdi 75 tane amatör spor kulübünden söz ediliyor. Bu sayıların artması lazım. Amatör spora gönül veren yavrularımızın sayısının artması lazım. Sağlıklı bir toplum oluşturma, gençlerimizin kendisi ile barışık hale gelmesini sağlamak adına spora desteklerimizin artarak devam etmesi lazım. 2021 yılında Spor A.Ş.’nin 154 bin 800 kişiye spor hizmeti verdiğini Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki, bunu söylemesi bizleri keyiflendiriyor. Spor okullarımızda 25 bin öğrencimize şu anda hizmet veriyoruz ve onlara hizmetimizi sürdürüyoruz. Mutlu başkanımız yeni projelerden söz etti. Projeleri getir, destek bizden diyoruz. Yeter ki proje makul olsun, yeter ki bu yavrularımıza hizmet edecek şekilde olsun. Kızlarımız diyor ki futbolda biz de varız, voleybolda biz de varız diyor. Başkanım bizleri de unutma diyor. Siz başarıya koşun desteklemesi bizden diyorum. Kayseri’miz elbette ki ticaretin endüstrinin merkezi. Bunun yanında turizmin, kültürel çalışmaların, gastronominin, kayak merkezi diye Erciyes Kayak Merkezi, Haseki Başkanımızı gerçekten dua ederek, minnetle teşekkür ederek böyle bir eseri Kayseri’mize kazandırdığı için teşekkür ederek kulaklarını çınlatmak istiyorum. Bizim de takdir edersiniz orada yaptığımız Yüksek İrtifa Merkezi çalışmaları ile ulusal ve uluslararası takımların gelip burada kamp yapmaya başladığını görmek de bizleri ayrıca keyiflendiriyor. Ben bu anlayış içerisinde bir sporcu dostu olarak hepiniz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

“BAŞKANDAN ÖTE AĞABEYLİK YAPAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ”
Törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ise başkandan öte ağabeylik yapan Başkan Büyükılıç’a teşekkürü borç bildiklerini dile getirerek, “Bu yardımlar neticesinde kulüplerimizin idmanla ilgili malzeme problemleri çözülmektedir. Bu noktada bize ve amatör camiaya başkanlıktan ziyade abilik yapan ve destek veren, yanımızda olan Memduh başkanımıza amatör camia olarak teşekkürü borç biliriz” dedi.

“DESTEKLER SAYESİNDE 12 YENİ TAKIM KURULDU”
Destekler sayesinde 12 yeni takımın kurulduğunu ve göreve geldiklerinden bu yana 25 proje belirlediklerini ifade eden Önal, verilen destekler sayesinde 12 tane yeni takımın kurulduğunu, lig sayılarının ise 60’tan 75’e ulaştığını ifade etti. Önal, gerçekleştirilen spor faaliyetleri neticesinde 2 çocuğu dahi bağımlılıktan kurtarıp onlara vatan, millet, bayrak, Kur’an sevgisi aşılamak en büyük mutlulukları olacağını dile getirdi. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç sayesinde yılda bir defa yapılan yardımların yılda iki defaya çıktığını ifade eden Önal, teşekkürlerini ileterek destek verenlere de teşekkür etti.
Törende Kayseri’deki 75 Amatör Spor Kulübü’ne toplam değeri 350 bin liralık bin 550 eşofman takımı, bin 550 yağmurluk, 30 çift boks eldiveni, 30 lapa, 20 basketbol topu, 20 voleybol topu ve 20 hentbol topu dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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