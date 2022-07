Yağmur barajlara yaradı Kuşçu Mahalle Muhtarı Ali Osman Uslu: “Yağan yağmurlarla beraber baraj suyumuz 30-40 metre yükseldi”

5 yıl boyunca yediği her şeyi kusan hasta, Türkiye'de tedavi oldu

Kayseri’de etkili olan sağanak yağışların ardından Kuşçu Barajı’nda su seviyesi yükseldi. Geçen yıllara göre yağmurların çok etkisi olduğunu söyleyen Kuşçu Mahalle Muhtarı Ali Osman Uslu, “Yağan yağmurlarla beraber baraj suyumuz 3040 metre yükseldi” dedi.

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Kuşçu barajında sular yükseldi. Baraj sularında aynı zamanda balık üretimi yapıldığını ve üretilen balıkların yurtdışına da gönderildiğini belirten Kuşçu Mahalle Muhtarı Ali Osman Uslu, her yıl bu doluluğun olmadığını ve yağan yağmurların ardından yeteri kadar su olduğunu söyledi.

Kuşçu Barajı’nın Kayseri’nin denize açılan ilk kapısı olduğunu söyleyen Kuşçu Mahalle Muhtarı Ali Osman Uslu, “Burada insanlar geçimini genelde bağ ve bahçe işleri ile oluyor. Çiftçilik pek yok. Yamula barajında da su seviyesi her yıl düşerken, bu yıl yağmurların çok olması nedeni ile fazlaca doldu. Aşağı kısımda elektrik ve sulamadan dolayı azalmalar olabiliyor. Burada balık çiftlikleri var. Üretilen balıklardan çokça yurtdışına gönderiliyor. Burada güzel gelişmeler oluyor. Kuşçumuzda bayağı gelişmeler var. Kuşçu barajı Kayseri’nin denize açılan ilk kapısı. Nasıl ki Erciyes Dağı Kayserimizin turizme açılan ilk kapısıysa burası da turizme açılan ilk kapılardan biri olacak. Baraj seviyesi geçtiğimiz yıllarda çok düşüktü aşağı kısımda enerjide kullanıldığı için. Şu anki doluluk oranını söyleyecek olursak, bu yıl baraj suları 3040 metre kadar yükseldi. Biz suyumuzdan memnunuz bu yıl. Fazla dolu değilse de yeteri kadar suyumuz var. Bu oran her yıl olmuyordu” dedi.

