Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’ı ziyaret etti

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini olağanüstü genel kurulda üstlendikleri görev nedeniyle tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yıldız, sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sanayicimizin problemi bizim problemimiz” diye konuştu.

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karşıladı. Ziyarette Başkan Yalçın’ın yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nuri Çetinçağlar ile Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç de yer aldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ziyaretinden dolayı Taner Yıldız’a teşekkür ederek, “Sanayicilerimize en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olacağız. İnşallah sizlerin de engin tecrübelerinizden istifade edeceğiz” diye konuştu.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da her zaman sanayicilerin yanında olduklarını vurgulayarak, “Yeni bir dinamizm ve heyecanla genel kurulda bayrağı devraldınız. Sizlere başarılar diliyorum. İnşallah bizler de Ankara’da her zaman olduğu gibi yanınızda olacağız. Sanayicimizin problemi bizim problemimiz. Çözümüne katkı vermek için çalışacağız. Sanayicimizin önünü açmak demek sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin önünü açmak demektir” dedi.

Kayseri OSB ile doğal gazın ücretlendirilmesi konusunda önemli bir çalışma yaptıklarını ve güneş enerjisi konusunda da önemli çalışmalar yapacaklarını ifade eden Yıldız, güneş enerjisi ile ilgili yeni bir yatırım yöntemi oluşturulmaya çalışıldığını ve bu yöntemin pilot bölgesinin Kayseri olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.