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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeş Şehir Misrata, Kayseri’den memnun ayrıldı

İHA

Kardeş Şehir Misrata, Kayseri’den memnun ayrıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Libya’nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misrata’dan gelen 14 kişilik heyeti, 3 gün boyunca Kayseri’de ağırladı. Sanayi, ticaret ve kültür alanında geziler ve incelemeler yapan heyet, kentten memnun ve mutlu bir şekilde ayrıldı.
Kayseri’nin kardeş şehri olan, Libya’nın serbest bölge ve yatırımlar şehri Misrata’nın Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve iş insanlarının yer aldığı 14 kişilik heyet, kentte 3 günlük ticaret ve kültür gezisi düzenledi.
Libya’dan gelen heyet, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Kayseri Sanayi Odası ile Kayseri Ticaret Odası’nı da ziyaret ederken, Serbest Bölge’de fabrikaları gezerek, yatırımcılarla bir araya gelip, fabrikalarda incelemelerde bulundu. Kayseri Ticaret Odası ziyaretinde, heyet ile KTO yönetimi arasında yapılan görüşmelerde, Libya ile iş yapan Kayserili 310 üye firmanın olduğu, ticari ilişkileri daha da üst seviyelere çıkarmak için Misrata'da bir irtibat ofisi açma girişimleri konuları görüşüldü. KAYSO ziyaretinde ise iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin daha da gelişmesi adına her türlü desteğin verileceği konuşuldu.
Ziyaretin son gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın da katıldığı toplantıda Misrata heyeti ile bir araya geldi.
Talas Ali Dağı 360 Kafe’de Libyalı heyet ile istişare toplantısı yapan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin kardeş şehri Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ile beraberindeki heyetin ziyaretlerinin son gününde bir araya gelerek, Türkiye’miz ile Libya arasında kardeşlik ve dostluk hukukunu geliştirme yönünde istişarelerde bulunup, heyetimizi yolcu ettik” diye konuştu.
Ticaret ve sanayi şehri Kayseri’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri de 3 günlük çok verimli ve faydalı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Kayseri’nin sanayi alanı başta olmak üzere yüksek tecrübelerinden faydalanmak istediklerini, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a ve tüm Kayseri’ye teşekkürlerini iletti.
3 gün boyunca Kayseri’yi keşfeden, tarihi ve kültürel mekânları da gezen Misrata heyetinde Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri’nin yanı sıra, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Abdulsalam Safar, Ali Emhemmed Elnadour, Faraj Mohamed Hnaish, Hasan İbrahim Alsadeg, Belediye Meclisi Sekreteri Mahmoud Omar Sati, Libya Demir Çelik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Abdulmalek Elfighi, Libya İşadamları Konseyi’nden iş insanı Mohamed Eltaher Eisa, Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Mohamed Abdulkarim Raied, Misurata Sivil Toplum Komisyonu Başkanı Ramadan Mohamed Maiteeg, Misrata Serbest Bölgesi Kurumsal Bölüm Başkanı Mohamed Fathi Emmaima, Misrata Serbest Bölgesi Pazarlama ve Medya Bölümü Muad Meftah Shetwan, iş insanı Eltohami Muftah Elghoul ve Libya Demir Çelik Şirketi Özel Kalemi Ali Mukhtar Elajaili yer aldı.

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